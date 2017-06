Cristian Tudor Popescu, despre Sorin Grindeanu: "E precum Kung Fu Panda"

Cristian Tudor Popescu

Jurnalistul si scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat joi seara noua iesire la rampa a premierului Sorin Grindeanu.

"Aceasta aparitie a domnului Grindeanu este pentru mine uimitoare. E o surpriza, nu credeam intr-o asemenea transformare. In seara asta am vazut Kung Fu Panda. Domnul Grindeanu era acum cateva luni un urs dezarticulat, incapabil de vreo miscare proprie. Chiar atunci l-am si numit limba de pantof a domnului Dragnea. Ce vad acum este un streetfighter. Domnul Dragnea a primit niste capete in gura, niste lovituri de genunchi, niste crosee de stanga cum nu am mai vazut. A repetat ideile centrale, cele legate de asumarea de catre domnul Dragnea. Apoi a intrat in zone in care nu s-a mai ajuns in Partidul Comunist la tipul asta de discurs de dat pe fata de la Constantin Pirvulescu, in 1982. Atunci s-a ridicat un om din conducerea partidului si a spus ca Nicolae Ceausescu isi aranjeaza alegerile ca sa fie ales secretar general pe viata. In seara asta s-a produs ceva asemanator. Au mai fost momente de frictiune, de ciocnire, intre primii doi lideri, intre Ion Iliescu si Petre Roman, intre Ion Iliescu si Adrian Nastase, intre Mircea Geoana si Ion Iliescu, intre Mircea Geoana si Victor Ponta, intre domnul Ponta si domnul Dragnea. Dar asemenea lucruri nu s-au mai spus", a declarat Cristian Tudor Popescu.



Sursa: antena3.ro