CSM Bucuresti, VICTORIE de zile mari! E aproape de semifinalele Ligii Campionilor la handbal feminin

CSM Bucuresti a obtinut o victorie superba in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la handbal feminin, scor 30-25, in meciul cu maghiarele de la Ferencvaros.

In Polivalenta din Capitala am asistat la un meci cu multe momente dramatice, in care fetele noastre ne-au facut din nou sa fim mandri de ele.

Inceputul a fost foarte echilibrat, cu un usor avantaj pentru formatia maghiara, insa dupa ce fetele noastre au lasat emotiile au trecut la carma jocului.

Cu Paula Ungureanu din nou la inaltime, cu Gullden si Martin pe val, CSM Bucuresti a reusit sa se desprinda chiar la cinci goluri in prima repriza.

La pauza s-a intrat insa cu scorul 17-15, dupa ce fetele noastre au cazut pe final, iar Kovacici de la Ferencvaros a fost in mare forma.

Partea secunda a fost una de infarct, maghiarele s-au apropiat in multe momente la un singur gol diferenta si am trait mai tot timpul pe muchie de cutit.

Am avut o serie de noua minute in care nu am marcat, dar cu ajutorul Paulei Ungureanu am reusit sa ramanem in avantaj.

Cu cinci minute inainte de final ne-am desprins iar la trei goluri, intr-un moment ce s-a dovedit a fi crucial pentru soarta partidei, iar scorul final a fost 30-25. Fetele noastre au reusit sa marcheze trei goluri in ultimele 70 de secunde si si-au facut viata putin mai usoara.

CSM Bucuresti - Ferencvaros 30-25

60 - Final de meci!!! Suntem aproape de semifinale! Pornim cu un avantaj de 5 goluri in retur!!!

59 - GOOOOOOOOOOL!!!! Avem 5 goluri avans, maghiarele au picat!!!

59 - Bazaliu!!! Gooooooooooool si suntem aproape de semifinale!!! 29-25!!!

58 - Asta e!!! Mehmedovici inscrie pe contraatac si avem trei goluri in fata!

57 - Pena inscrie din nou, maghiarele se apropie la doua goluri.

57 - Bazaliu inscrie de pe extrema si avem 27-24!

56 - Maghiarele inscriu pe de extrema, scorul este 26-24.

55 - Mehmedoviciiii!!! Gol pe recuperare si avem 26-23!!!

53 - GOOOOOOL CSM!! Martin puncteaza din nou si avem 25-23!

52 - Pena ne prinde si ea pe contraatac si scorul este 24-23.

52 - Martin pleaca pe contraatac si avem 24-22!!!

50 - Ne jucam cu focul in ofensiva, nu mai inscriem de 9 minute si maghiarele se apropie la un singur gol!

48 - Paula!!! Paula Ungureanu apara o lovitura de la 7 metri!

46 - Pena inscrie cu o aruncare in vinclu, scorul este 23-21.

46 - Multe ratari de ambele parti in ultimele 3 minute.

41 - GOOOOOL Oana Manea!!! Gol de pe pivot si avem 23-20!

39 - Luam gol in superioritate numerica, scorul este 22-20.

38 - Gullden inscrie din 7 metri, avem 22-19!

38 - Avem doua minute de superioritate numerica!

38 - Kovacici marcheaza din nou si conducem cu 21-19.

38 - Gullden inscrie spectaculos si avem 21-18!

36 - Maghiarele puncteaza si scorul este 20-18 pentru CSM.

35 - Plecam pe contraatac si Martin face 20-17!

34 - Avem 19-17 dupa un nou gol al lui Gullden.

33 - Kovacici marcheaza pentru maghiare, scorul e 18-17.

33 - Gullden inscrie pentru CSM si avem 18-16!

33 - Maghiarele ne prind pe contraatac si se apropie la un gol.

30 - Se reia jocul!

30 - Pauza!

30 - Maghiarele inscriu cu noroc si scorul este 17-15 pentru CSM.

29 - Kovacici inscrie din 7 metri, scorul este 17-14.

26 - Gullden inscrie din 7 metri, avem 17-13!

25 - Kovacici inscrie din 7 metri, scorul este 16-13.

24 - Kovacici marcheaza pentru maghiare, avem 16-12.

24 - Gol Bradeanu!!! Patrundere de zile mari si avem 16-11!

23 - Gol Oana Manea!!! Aruncare de pe pivot si conducem cu 15-11!

22 - Maghiarele ne prind pe contraatac si scorul este 14-11.

21 - Gullden!!! Gol din 7 metri si avem 14-10!!!

20 - Martin!!! Plecam pe contraatac si conducem cu 13-10!!! Cum joaca fetele noastre!

19 - Gullden inscrie din 7 metri si avem 12-10!!!

18 - Luam gol in superioritate numerica, scorul este 11-10.

17 - GOOOOOL CSM!!! Martin inscrie de pe extrema si avem 11-9!!!

17 - Avem 2 minute de superioritate numerica.

17 - Kovacici inscrie din nou din 7 metri, conducem cu 10-9.

16 - Niombla patrunde superb si avem 10-8!!!

15 - Fenomenala Paula Ungureanu are o interventie de exceptie la o aruncare de pe pivot si avem atacul!

14 - Mehmedovici!!! Conducem cu 9-8 dupa o actiune de zile mari finalizata de pe extrema!

13 - Ferencvaros egaleaza la opt prin Kovacici.

12 - Gullden!!!! Aruncare bomba de la distanta si conducem cu 8-7!!!

11 - Plecam pe contraatac si Carmen Martin egaleaza la sapte!!! Ce meci nebun in Polivalenta!

10 - Ferencavaros puncteaza prin Kovacici si conduce cu 7-6.

10 - Gullden patrunde superb si egaleaza la sase!

9 - Maghiarele inscriu pe coltul scurt si fac 6-5.

8 - Doua goluri rapide pentru ambele echipe, scorul este 5-5. Pentru noi inscrie Gullden.

7 - Ayglon isi arata din nou clasa si egalam la patru!

5 - Maghiarele ne prind pe contraatac si conduc cu 4-3!

5 - Ayglon arunca puternic si egaleaza la trei.

5 - Pena arunca cu podeaua si face 3-2 pentru maghiare.

5 - Mehmedovic inscrie de pe extrema si egaleaza la doi!

4 - Ferencvaros ne prinde pe contraatac si face 2-1 prin Pena.

3 - Kovacici egaleaza la unu din 7 metri pentru maghiare.

2 - GOL CSM!!! Ayglon deschide scorul pentru echipa noastra!

1 - A inceput meciul!

Info: Partida incepe la ora 20:00.

Loturile celor doua echipe:

CSM: Ungureanu, Grubisic, Iordache - portari; Gullden, Curea, Dache, Ayglon, Bazaliu, Bradeanu, Torstensson, Martin, Manea, Niombla, Lobach, Mehmedovic, Bohme. Antrenor: Per Johansson

Ferencvaros: Szikora, Biro - portari; Szollosi-Zacsik, Szarka, Schatzl, Szucsanszki, Szekeres, Meszaros, Lukacs, Snelder, Pena, Monori, Faluvegi, Jovanovic, Kovacsics, D. Hornyak. Antrenor: Gabor Elek

Partida are loc in Sala Polivalenta din Capitala. Mansa retur e programata pe 15 aprilie, de la 17:45, la Budapesta.

CSM Bucuresti este detinatoarea Ligii Campionilor.

Partida e televizata de Digi Sport si Dolce Sport.