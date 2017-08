CSM Pascani incepe sezonul in Liga a III-a cu un nou antrenor

Danut Munteanu

Ramasa in liga a III-a dupa excluderea Vasluiului din seria I,va debuta in viitorul sezon cu un nouprincipal., fost tehnician al Stiintei Miroslava in turul campionatului trecut, l-a inlocuit in aceasta vara pe banca tehnica pe Corneliu Costachescu si va avea ca obiectiv mentinerea Pascaniului in al treilea esalon. Munteanu va avea o misiune foarte grea, in conditiile in care lotul este format din multi juniori, echipa ieseana despartindu-se in pauza competitionala de mai multi jucatori experimentati.„Am gasit ofoarte tanara la Pascani, cred ca avem cea mai tanara echipa din Liga a III-a. Va fi foarte greu, pentru ca am foarte multi copii in echipa, proveniti de la, fara experienta la nivelul acestui esalon. Probabil impactul va fi major pentru ei. Indiferent de conditii, ne vom juca sansa si speram sa ne atingem obiectivul, mentinerea in Liga a III-a”, a declarat Danut Munteanu.In aceasta vara, CSM Pascani s-a despartit de antrenorulsi de jucatori importanti precum Turita, Vioara, Nemtanu sau Blanaru, fiind adusi, in schimb, multi juniori.„Este foarte greu sa gasesti jucatori cu experienta la nivelul Ligii a III-a in zona Moldovei. In aceste conditii, am adus doar copii. Vom lucra la omogenizarea echipei. Atuul nostru este tineretea, mizez pe dorinta de afirmare a acestor copii”, a completat Munteanu.Tehnicianul a activat insi in ultimele doua sezoane, pregatindun an si jumatate, pana la revenirea pe banca a lui Cristi Ungureanu.CSM Pascani va debuta in sezonul 2017-2018 al Ligii a III-a, vineri, de la ora 18:00, pe teren propriu, in compania formatiei brasovene Olimpic Cetate Rasnov.