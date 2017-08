CSM Poli Iasi, locul 3 la Memorialul Nicolae Rainea la futsal

Nelu Stancea

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Cea de-a patra editie a Cupei Dunarea – Memorialul Nicolae Rainea lagazduita dedin Galati in acest week-end, a fost castigata de formatia locala, vicecampioana Romaniei.La „patrulaterul” de la Galati au participat, alaturi de United, formatiile de prima liga I, Dunarea Calarasi si. Memorialula marcat debutul pe banca tehnica a echipei galatene a antrenorului Cosmin Gherman, fost component al „generatiei de aur” a futsalului romanesc.In primul joc, CS United a trecut de nou promovata Imperial WET Miercurea Ciuc cu scorul de 3-2. In cealalta partida, Dunarea Calarasi a invins CSM Poli Iasi cu scorul de 5-3.Astfel, in finala mica, sambata, s-au intalnit invinsele din prima zi, Imperial WET si Poli Iasi. Confruntarea a fost deosebit de spectaculoasa, moldovenii impunandu-se la loviturile de departajare, 3-1, dupa 2-2 la finalul timpului regulamentar.Pentru ieseni au marcat Radu Gutu, Mario Schiopu si Liviu Ruxandari.In, pentru CSM Poli Iasi au evoluat: George Padure - Liviu Ruxandari, Mario Schiopu, Radu Gutu, Alexandru Pricop, apoi Ioan Grigoras - Andrei Despan si Robert Mircia. Nu a mai jucat Radu Pisica, care este accidentat. Antrenor principal:. Director sportiv: Stefan Tudorache.Spectacolul a continuat in „meciul-vedeta”. Dupa un inceput furtunos, United conducea la un moment dat cu 5-0. A urmat o revenire a echipei Poli Iasi, care a marcat trei. Scorul finalei mari a Memorialului Nicolae Rainea a fost 7-4 pentru CS United Galati.Au marcat Cires (2), Varela, Kailon, Apostol (2), Lascu, respectiv Sotarca (2), Krstic, Ion.a fost urmatorul: 1. CS United Galati; 2. Dunarea Calarasi; 3. CSM Politehnica Iasi; 4. Imperial WET Miercurea Ciuc.Festivitatea de premiere a fost oficiata de Lucia Rainea, sotia regretatului arbitru Nicolae Rainea, si de Toader Stefu, presedintele echipei CS United. Organizatorii au mai oferit si alteCei mai buni portari: Ion Grigoras (CSM Poli Iasi) si Wellington (United)Cel mai bun debutant: Alin Nica (United).Goalgheter: Stefan Krnic - 3 goluri (Dunarea).Cel mai tehnic jucator: Constantin Burdujel (United).In prima etapa dinde futsal, pentru noul sezon 2017-2018, duminica, pe 27 august, de la ora 18:00, se va juca partida dintre actuala campioana nationala Autobergamo Deva si CSM Politehnica Iasi.Dupa meciul de la Deva, in runda a doua, pe teren propriu, iesenii se vor confrunta cu puternica echipa Futsal Klub Odorheiu Secuiesc, apoi vor evolua in deplasare, in etapa a III-a, cu Imperial WET Miercurea Ciuc.