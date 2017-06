Luwagga William Kizito

Noul jucator al Politehnicii, Luwagga William Kizito, este un mijlocas ofensiv ugandez, in varsta de 23 de ani, care a evoluat ultima data in Portugalia, la Rio Ave.

De asemenea, este titular in echipa nationala a Ugandei pentru care a evoluat de 20 de ori si a marcat 1 gol. El a fost prezent in primul 11 al Ugandei in meciul castigat cu 1-0, duminica, 11 iunie 2017, in deplasare contra Insulelor Capului Verde.