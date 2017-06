CSM Poli oficializeaza primele transferuri! Flavius Stoican va semna contractul dupa ce pleaca Eugen Neagoe

siau ajuns înpentru a parafa întelegerile cu Politehnica. André Marques este fundas de banda stânga, în vârsta de 29 de ani, si a evoluat ultima data la Moreirense. Este un produs al celor de la Sporting Lisabona, pentru care a si jucat, a evoluat la Nationalele de Tineret ale Portugaliei la toate categoriile de vârsta si are în CV echipe precum Beira Mar, Vitoria Setubal si FC Sion (Elvetia).Pedro Mendes (al treilea din stânga în imagine) este unofensiv în vârsta de 23 de ani. El a evoluat pâna acum doar în tara natala,. Junioratul l-a facut tot laTengarrinha (primul din dreapta în imagine) este fostul capitan al Boavistei. El evolueaza pe postul de mijlocas la închidere, are 28 de ani si o Cupa a Portugaliei cucerita în 2009, pe vremea când evolua laSi antrenorul, care a retrogradat cu Pandurii Targu Jiu in acest sezon, a ajuns la Iasi si a avut o prima runda de discutii cu presedintele Adrian Ambrosie si primarul Mihai Chirica. Dupa ce fostul antrenor,, isi va rezilia contractul cu Politehnica, Flavius Stoican va semna contractul cu formatia din Copou.In aceste zile sunt asteptati in Iasi si Andrei Cristea, Marius Mihalache si Cosmin Frasinescu, toti fiind creditati cu sanse reale de a continua in Copou si in sezonul viitor.