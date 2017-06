CTP Iasi cumpara 11 tramvaie second-hand din Germania

a demarat procedura depentru mai multe tramvaie second-hand care vor fi aduse la Iasi. Astfel, CTP Iasi intentioneaza sa achizitioneze 11 vagoane de doua tipuri care vor fi aduse din Germania. Pretul de achizitie a fost estimat la 25, respectiv 29 de mii pentru fiecare tramvai, acestea fiind fabricate in jurul anului 1990 si aflandu-se in stare buna de functionare."A fost facuta o cerere de oferte pentru 11de doua tipuri. Dintre acestea am estimat ca 7 vagoane vor avea un pret de circa 25 mii euro, iar alte 4 vagoane vor avea un pret de circa 29 mii euro. Achizitia, cu tot cu transportul vagoanelor a fost estimata la suma de 400 mii euro. Transportul tramvaielor din Germania la Iasi face obiectul unei licitatii separate", a declarat Adrian Mihai, purtator de cuvant al Companiei de Transport Public Iasi.Consilierii locali au aprobat la ultima sedinta proiectul de hotarare care prevede achizitia de vagoane de catre CTP Iasi, iar o comisie a companiei de transport a facut o delegatie inpentru a negocia aceasta achizitie.Autoritatile estimeaza ca tramvaiele vor ajunge la Iasi pana la finalul acestui an, dupa care se doreste achizitia altor 9 tramvaie asemanatoare pentru completarea parcului auto.Reamintim ca ultima achizitie facuta dea fost un lot de 16 autobuze inchiriate de la SCSRL, firma controlata de Vasile Puscasu. Practic, pentru inchirierea celor 16 autobuze, pentru o perioada de un an se va plati in total 1.440.000 lei, adica 90.000 lei (20.000 euro) pentru fiecare autobuz inchiriat pentru 12 luni.Spre comparatie, ultimelesecond-hand cumparate pentru RATP Iasi au costat in medie 20.000 euro bucata, adica tot atat cat se plateste acum pentru inchirierea unui autobuz pentru o perioada de un an.Cu alte cuvinte, iesenii platesc pentru inchirierea unui autobuzpe o perioada de 12 luni tot atatia bani cat s-ar plati pentru cumpararea unui autobuz asemanator. Nici nu este de mirare acest lucru, din moment ce in ultimii ani Vasile Puscasu a fost abonat la banii de la CTP, incasand milioane de euro din contracte paguboase pentru RATP sau CTP.