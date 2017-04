Cu cat a crescut pretul petrolului in urma atacului impotriva Siriei: "A fost o reactie instinctiva"

atac siria

Pretul petrolului a inregistrat o crestere de 2%, iar aurul si yenul au crescut, vineri, in Asia, in timp ce activele au scazut, ca reactie la bombardamentul cu rachete al Statelor Unite asupra unei baze militare din Siria, potrivit Reuters. Pretul petrolului a crescut cu mai mult de 2% pe fondul ingrijorarilor legate de interventia militara care ar putea afecta rezervele, dar si-a revenit odata ce perspectiva represaliilor a disparut.

Titeiul brut din Statele Unite a crescut cu 1,6%, la 52,50 de dolari pe baril, dupa ce a atins cel mai ridicat nivel in aceasta luna. Titeiul Brent a crescut cu 1,4%, ajungand la 55,66 dolari pe baril.

Dolarul american a scazut cu 0,6%, in timp ce preturile aurului si petrolului au crescut, la inceputul sedintei de tranzactionare de vineri. A fost o reactie instinctiva, iar pietele incep sa isi revina, in conditiile in care nu pare ca o sa existe represalii", a declarat Christoffer Moltke-Leth, reprezentantul Saxo Capital Markets, din Singapore.

Statele Unite au lansat un bombardament cu rachete asupra unei baze militare din Siria, ca reactie la atacul chimic produs in urma cu cateva zile, a anuntat Pentagonul, aceasta fiind prima operatiune americana care vizeaza regimul Bashar al-Assad.