Cu ceva bagat la buzunar se rezolva...

In continuarea rubricii de azi va dam de veste ca unul care se ocupa cu verificarea pacanelilor pe regiunea asta de est nord e spagar, nu gluma! Livic Stafic se ocupa cu giocurile de noroc, dar are noroc, nu gluma! Babele l-au vazut prin Targ cum primea de la sefii de sali de pacanici bani pentru a inchide ochii la aparatele neinregistrate. Cica are suma fixa, 500 de epuroi pentru fiecare aparat gasit neinregistrat. Face bani frumosi din asta, dar toata lumea e fericita. O sa mai povestim noi despre asta si in alte editiii...