Cu dedicatie pentru tinerii "frumosi si liberi": Fondatorul Partidului #rezist, executat silit - FOTO

Detinatorul marcii #rezist si cel care a depus actele la Tribunalul Bucuresti pentru infiintarea partidului cu acelasi nume este executat silit pentru ca nu a platit, timp de sase ani, pensia alimentara pentru fiica sa in varsta de 11 ani.



Teleormaneanul Folica Petrica, fost angajat al Brigazii Antitero din cadrul SRI, s-a mai aflat in aceeasi situatie si in urma cu patru ani. Atunci, mama fetitei sale a acceptat sa renunte la executarea silita, dupa ce fostul concubin i-a promis ca va plati pensia alimentara. „Intr-adevar, m-a rugat sa retrag actiunea, ca devenise consilier municipal la Timisoara si nu voia sa se faca de ras. O perioada s-a tinut de cuvant si mi-a trimis cate 400 de lei pe luna, dar la finalul mandatului de consilier a uitat din nou de fiica sa“, spune Lucretia Faget.

„Zicea tot timpul ca are misiuni secrete“

Fosta concubina se plange ca a fost nevoita sa-l dea in judecata pe Folica pentru ca acesta nu a vrut sa-si recunoasca fata. „Ce sa va zic? S-a folosit de mine, mi-a mancat banii si nici n-a vrut sa auda de copil. Testul de paternitate a dovedit clar ca e fata lui. Cat a lucrat la brigada, pe aeroport, zicea tot timpul ca are de indeplinit misiuni secrete, ori de cate ori ii suna telefonul. El si-a vazut fata pentru prima data cand ea avea deja 8 ani, desi eu nu l-am impiedicat niciodata sa o viziteze. Nu numai ca il execut silit, dar ii si fac plangere penala, sa recuperez pensia alimentara pe care nu a platit-o fetei timp de 6 ani“, a declarat, pentru Cotidianul, Lucretia Faget.

Ea a mai spus ca fostul ei concubin sta acum la o alta iubita, la trei strazi distanta, dar refuza sa-i raspunda pana si la telefon fiicei sale, nicidecum sa o viziteze.

„Ea face jocul PSD-ului“

Folica Petrica, participant activ la demonstratiile desfasurate in primavara acestui an sub deviza „#rezist“, spune ca fosta sa iubita face jocul PSD-ului, care vrea sa-l faca de ras. „Nu sunt cuvintele ei. Cineva o invata sa spuna lucrurile astea. Este manevrata de PSD-isti. Persoana vrea sa ma santajeze. E adevarat ca de cateva luni nu am mai platit pensia alimentara, dar nu am niciun venit. De unde sa platesc?“, se apara Folica. In declaratia sa de avere din anul 2015 apar, la capitolul proprietati, doar un autoturism din 1995 si un hectar de teren arabil mostenit in Alexandria. „Nu am proprietati pentru ca astea sunt posibilitatile unui cetatean onest in ziua de azi, desi am fost sportiv in lotul national de judo si am lucrat 17 ani la Brigada Antitero“, a mai spus Folica.

„Astept decizia Tribunalului Bucuresti pentru infiintarea Partidului #rezist. Or sa vina multi alaturi de mine. Am fost in strada si am zis ca e momentul sa trecem la nivelul urmator. Partidele de pe actuala scena politica isi declara o doctrina pe care insa nu o urmeaza. Partidul al carui fondator sunt va fi un partid de dreapta, antisistem. Am foarte multi adepti. Partidele astea, de acum, or sa aiba mari surprize cu partidul meu“, a declarat, pentru Cotidianul, Folica Petrica. Incepand din anul 2012, acesta a fost membru in trei partide. A inceput cu PP-DD, a continuat cu PNL, unde ajunsese chiar in Biroul permanent, dar si-a incheiat cariera politica in PND. Folica a fost, pentru trei ani, consilier local la Primaria Timisoara, dupa ce i-a luat locul unui consilier PP-DD care decedase.