Culoarea care iti creste increderea in tine

Puterea pe careo au innoastra a fost demonstrata inca din cele mai vechi timpuri. Culoarea are puterea de a comunica un anumit mesaj si de a acorda un anumit inteles fara a folosisau. Vedem lucrurile in nuante, iar acest lucru ne influenteaza, dar si viata.In ceea ce priveste hainele, culorile vii precum portocaliul, rozul si galbenul pot sa ne induca automat o stare de fericire, pe cand verdele si albastrul ne pot face sa ne simtim mai plini de viata si mai linistiti. Pentru a-ti creste incredere in tine, specialistii recomanda o nuanta primara. Ai ghicit deja despre care este vorba?