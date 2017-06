Iulia Albu a avut parte de o surpriza in momentul in care a reaparut, ca in fiecare joi, in platou la WOWBiz. Cel mai aspru critic de moda a fost intampinata de data aceasta de Andreea Mantea si...Victor Slav.

Cu putin timp inainte ca Iulia sa apara in platou, Andreea Mantea, usor ingrijorata ca Victor Slav ar putea sa fie taxat aspru de "domnita de Albu", a luat toate masurile necesare. Si-a dezlipit o frunza din par si a asezat-o in buzunarul de la sacoul colegului ei, doar, doar se vor asorta!

"Buna seara! Schimbari, schimbari! Buna, Victor! Andreea, cand aveai de gand sa ma anunti si pe mine? A trebuit sa aflu asa de la televizor...", a fost remarca facuta de Iulia.

In momentul in care Andreea Mantea i-a cerut o opinie in ceea ce priveste tinuta colegului ei coprezentator, raspunsul a fost si dulce, dar si amarui!

"Sincer, esti pe drumul cel bun. Cine ti-a pus salata asta in buzunar?", i-a spus Iulia.

"Am vrut sa ne asortam, dar vad ca nu a mers", a mai spus Victor, in timp ce Andreea si-a pus mainile in cap, pentru gafa comisa.