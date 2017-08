Cum a slabit Feli peste 30 de kg si cum se mentine

Feli a facut o marturie impresionanta pe pagina sa oficiala de Facebook prin care a raspuns miilor de mesaje pe care le-a primit in legatura cu greutatea sa. „M-am operat la stomac”, isi incepe Feli confesiunea.



„Am decis sa fac pasul asta, nu imi pare rau, dar nu vreau sa credeti ca e cea mai buna solutie, nu e deloc usor. Nimic nu este mai frumos decat sa te poti bucura de corpul tau intreg.”, marturiseste artista care isi doreste ca fiecare femeie sa gaseasca echilibrul intre corp, minte si suflet si sa aiba grija de sanatatea sa inainte de a fi pus in situatia de a lua o decizie grea si de a alege intre mai multe variante extreme.



„Am incercat toate dietele posibile, pe grupa sanguina, disociate, cele cu zeama de varza, inclusiv m-am infometat 20 de zile sub motivul detox. Fierbeam legume si beam apa cu putina sare si piper, ma minteam ca e pentru detox, doar ca de fapt ma infometam. Si de la toate acestea ajungeam sa ma ingras la loc si inca putin peste.”, povesteste Feli care subliniaza ca a trecut si prin etapa slabitului sanatos cu sala si grija la alimentatie, insa fara a putea mentine acest stil de viata din cauza programului si a deselor deplasari la concerte prin tara.



„Daca nu ai grija si nu respecti ce zic doctorii si nutritionistul dupa operatie, nu ai facut nimic. Ai nevoie de un an de zile sa te recuperezi, ai nevoie de calciu, magneziu, fier, etc. Trebuie documentat foarte bine ce inseamna aceasta operatie si mai ales ce presupune perioada de dupa operatie.”



Feli se adapteaza inca la noile coordonate ale vietii sale, la noile rigori si ritualuri alimentare de la care nu are voie sa se abata, la starea organismului sau care este intr-o continua transformare, la programul strict de sport si masaj, la noua Feli pe care o priveste in oglinda: „Am slabit 30 de kg si ma bucur ca acest lucru nu a avut un impact foarte mare asupra pielii, dar ma duc la masaj, fac tratamente pentru piele, fac sport, in sfarsit ma pun pe picioare. Eu abia acum am inteles ce inseamna sa ai grija de tine si sa te pui pe primul loc, trebuie sa fie un echilibru in viata, echilibru la care eu acum muncesc foarte mult.”



Din perspectiva istoriei sale, Feli indrazneste sa sfatuiasca fetele preocupate de kilograme, sa nu aleaga dietele rapide si nici solutiile extreme de slabit fara sa se documenteze foarte bine inainte sau sa discute cu medicii despre asta. „Nu imi pare rau ca am luat aceasta decizie, mi-a schimbat viata, era fix ce aveam eu nevoie si asta ma impinge si mai tare sa am grija de sanatatea mea.”, spune Feli in confesiunea sa video subliniind insa ca aceasta a fost cea mai buna solutie pentru ea, insa poate fi un pas gresit pentru altii fara documentare, informare si consiliere medicala.

