Cum apare Iasul pe harta taierilor ilegale de copaci. Mafia lemnului isi face de cap si scapa de sanctiuni

Mures, Brasov, Olt, Dolj si Gorj sunt judetele din Romania in care au fost, in 2016, inregistrate cele mai multe cazuri de taieri ilegale de paduri, reprezentand aproape 35% din totalul cazurilor semnalate in intreaga tara. Cantitativ insa, 52% din volumul de masa lemnoasa recoltata ilegal provine din judetele Maramures, Iasi si Cluj. Cu toate acestea, fata de 2015, anul trecut cazurile de taieri ilegale a scazut cu aproape trei ori, de la 34.870 de cazuri la 9.444,potrivit datelor ultimului raport Greenpeace Romania. Acessta evolutie a fost datorata atat unei implicari mai mari a cetatenilor in raportarea cazurilor, cat si inaspririi contraventiile silvice, prin OUG 51. Cu toate acestea, in Parlament, nivelul sanctiunilor a fost scazut chiar si de sase ori.

Din totalul de 9.444 de cazuri de taieri ilegale inregistrate la nivel national, in 2016, 5.222 au constituit fapte penale, in scadere cu 47% fata de anul anterior.

In top cinci judete cu cele mai multe cazuri identificate, in 2016, de taieri ilegale, pe primul loc s-a aflat judetul Mures cu 1.057 de cazuri, urmat de Brasov – 664 de cazuri, Olt - 605 cazuri, Dolj - 540 cazuri si Gorj - 417 cazuri. In schimb, in 2015, pe primele locuri s-au clasat alte judete, respectiv Arges – 3.087 de cazuri (care a inregistrat cel mai mare numar de cazuri de taieri ilegale investigate de autoritati si la nivelul anilor 2013 - 2014, dar si in intervalul 2009 - 2011), Vrancea - 2.893 de cazuri, Bacau - 1.882 de cazuri si Suceava - 1.616 de cazuri.

La pol opus, in 2016, s-au situat judetele Teleorman cu 42 de cazuri, urmat de Braila - 14 cazuri, Constanta - opt cazuri, Giurgiu - opt cazuri si Ilfov cu un singur caz. Inafara de Teleorman si Braila, celelalte trei judete se regasesc si in clasamentul cu cele mai putine cazuri de taieri ilegale din 2015 astfel: Tulcea - 227, Giurgiu - 163 de cazuri, Calarasi - 93 de cazuri, Braila - 85 de cazuri si Ilfov cu 79 de cazuri.

In raport se precizeaza ca scaderea numarului de cazuri de taieri ilegale, in 2016, "e rezultatul unor noi prevederi legislative care au sporit numarul si valoarea sanctiunilor", dar si "unei mai mari implicari a societatii civile in procesul de semnalare". Practic, 42% din taierile ilegale, depistate in 2016, au fost semnalate de catre cetateni, iar judetele cu cel mai mare grad de implicare a cetatenilor au fost Arges si Dambovita.

In ceea ce priveste apelurile facute la numarul de urgenta, facute cu scopul de a verifica legalitatea unor transporturi de material lemnos, totalul acestora a fost de 16.214, in 2016, cu 19% mai putine decat cele efectuate in anul anterior.

Aceasta scadere s-ar datora, in principal, "faptului ca in cursul anului trecut a fost lansata aplicatia de mobil Inspectorul Padurii, care le permite detinatorilor de smartphone verificarea in timp real a transporturilor de material lemnos, fara a mai fi necesar sa apeleze numarul de urgenta 112", potrivit raportului.

Concret, cele mai multe apeluri la numarul de urgenta 112 pentru verificarea legalitatii transporturilor de material lemnos au fost efectuate, in 2016, in judetele Gorj – 22%, Hunedoara si Buzau cu 6% fiecare din totalul apelurilor efectuate la nivel national, spre deosebire de 2015, cand doar Hunedoara s-a regasit pe acelasi loc secund, cu 1.329 de apeluri (6,66%), precedata de Brasov, cu 1.942 de apeluri (9,73%) si urmata de Cluj, cu 1.125 de apeluri.

In raportul precedent, se preciza faptul ca datele oficiale indicau o medie de 8,8 milioane de metri cubi de lemn disparut din paduri in intervalul 2008 -2012. In schimb, in ultimul raport, cifrele arata ca, in 2016, cantitatea de lemn taiata ilegal s-a ridicat la 140.964,85 de metri cubi, mai mult de jumatate din aceasta - respectiv 52,59 % - provenind din judetele Maramures, Iasi si Cluj.

5.222 de infactiuni in 2016, fata de 11.060 in 2015

In 2016 s-au inregistrat 5.222 de infactiuni, in scadere cu 47% fata de anul anterior, cand, la nivel national au fost raportate 11.060 de infractiuni.

Astfel, la nivel national, in 2016, cele mai multe infractiuni au avut loc in judetele: Dambovita (387), Gorj (371) si Arges (357), la pol opus situandu-se Covasna, Bistrita-Nasaud si Bihor. Judetele Arges si Gorj se regasesc pe primele locuri si in clasamentul din 2015, cu 691 de infractiuni, respectiv 676, cap de lista fiind, insa, judetul Bacau, cu 697 de infractiuni. In schimb, cele mai putine infractiuni, in 2015, au fost in judetele Valcea, Buzau si Dambovita.

Totodata, au fost confiscate, in 2016, 1.146 de mijloace de transport folosite pentru transportarea de material lemnos fara provenienta legala.

Prejudiciul a fost in valoare de 39.475.235,29 lei la nivel national, in 2016. Judetul Maramures a fost fruntas, cu o valoare totala a prejudiciului de 17.996.536 lei, reprezentand 45,59% din valoarea totala inregistrata la nivelul intregii tari.

In ceea ce priveste cazurile investigate, numarul acestora s-a ridicat, in 2016, la 18.107, fata de 17.624 in 2015, dintre care au fost solutionate 5.447, fata de 5.563, numarul celor din anul precendent. Din totalul cazurilor solutionate in 2016, 597 au fost prin trimitere in judecata, fata de 564, in 2015.

Cum au imblanzit deputatii chiar si de sase ori nivelul contraventiilor silvice

In ciuda efectelor vizibile ale intrarii in vigoare a OUG 51/2016, care a inasprit regimul contraventiilor silvice (modificand si completand Legea nr. 171 din 2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice), deputatii au hotarat imblanzirea acestora, conform modificarilor adoptate la legea nr. 171, pe 16 mai, in plen, in unele cazuri nivelul contraventiilor silvice fiind imblanzit chiar si de sase ori. Mai exact, in loc sa se lucreze pe proiectul de lege privind aprobarea OUG 51/2016, discutia finala s-a purtat, in cele din urma, pe textul proiectului de lege nr.162/2014, care a zacut, practic, de trei ani in sertarele din Parlament.

In randul amenzilor contraventionale imblanzite fata de forma acestora prevazuta in textul OUG 51/2016, le dam drept exemplu pe urmatoarele:

Forma initiala: "Art. 5. – (1) Constituie contraventie silvica depasirea posibilitatii de produse principale, inclusiv ca urmare a recoltarii produselor accidentale I sau depasirea volumului decenal din lucrari de conservare, stabilit de amenajamentul silvic, dupa efectuarea precomptarilor si fara existenta unei aprobari legale in acest sens, si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:



a) cu amenda de la 5.000 lei pana la 8.000 lei depasirea volumului cu un procent situat intre 1% - 5% din posibilitate;

b) cu amenda de la 8.000 lei pana la 12.000 lei depasirea volumului cu un procent situat intre 5,1% si 10% din posibilitate;

c) cu amenda de la 12.000 lei pana la 20.000 lei depasirea volumului cu un procent situat intre 10,1% si 25% din posibilitate".

Forma adoptata: "a) cu avertisment, daca depasirea reprezinta pana la 3% din posibilitate;

b) cu amenda de la 5.000 lei pana la 10.000 lei daca depasirea reprezinta 3,1% - 10% din posibilitate;