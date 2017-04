Se spune ca cele mai „focoase“ sunt moldovencele, in timp ce oltencele sunt mai pretentioase in pat, iar muntencele sunt lipsite de prejudecati.

Ispititoare privirii, romancele nasc pasiuni si uneori frang inimile domnilor. Cu toatea astea, romancele sunt diferite de la o regiune la alta. Sexologii ne arata care sunt diferentele.

Muntencele nu se dau in laturi de la nimic

Despre muntence se spune ca sunt repezite din fire si aprige, insa viata cotidiana din aceasta regiune a tarii le indeamna sa-si dezvolte in aceasta directie caracterul.

Femeile din aceasta regiune isi doresc sa obtina orgsmul si sunt dispuse sa faca eforturi pentru aceasta, sa se documenteze sau sa se adreseze unui specialist care le-ar putea ajuta, dupa cum sustine medicul specialist. Totodata, ele isi incep viata sexuaa in timpul liceului.

Ardelencele tin totul in secret

Presedintele Institutului de Sexologie din Cluj-Napoca, Cristian Delcea, spune ca firea individului, felul sau de a fi, determina comportamentul acestuia in dormitor, nu regiunea din care provine. Acesta afirma ca nu exista studii care sa arate ca ardelencele sunt mai putin focoase decat moldovencele sau oltencele, dar nici invers. Sexologul clujean banuieste ca acele perceptii culturale despre ardelence, moldovence, oltence si dobrogence, cunoscute din bancuri, ar fi generat povesti despre cum ar fi ardelencele, moldovencele, oltencele si dobrogencele in pat. Desi este de peste noua ani sexolog, el spune ca nu a auzit vreun mit despre comportamentul sexual al ardelencelor. „Indiferent de regiune, au aceleasi dorinte, aceleasi fantezii, aceleasi probleme sexuale“, afirma Delcea.

Moldovencele sunt cele mai frumoase

Folclorul urban a acreditat ideea ca femeile din Moldova sunt cele mai frumoase romance, cad usor la pat si sunt focoase in dormitor. Specialistii considera ca toate atributele cu care sunt insotite moldovencele nu pot fi extinse la nivel de concluzie cu caracter general. Potrivit sociologilor, nu exista baze stiintifice pentru a argumenta astfel de legende, ci mai degraba factori determinanti de natura socio-geografica.

Oltencele au carisma sexuala

Sexologii sustin ca oltencele sunt pretentioase in pat si in general sunt femei frumoase, insa faptul ca vor sa controleze totul ii enerveaza pe barbati. Oltencele recunosc ca sunt femei frumoase si sustin ca tot timpul au profitat de acest lucru. Sexologii au mai precizat ca femeile oltence fac de cele mai multe ori primul pas catre partenerul lor.

Banatencele sunt mai timide

La fel ca si barbatii, femeile romance sunt influentate in viata sexuala, pe care majoritatea si-o traiesc cu retinere, de mediul in care traim si de educatia pe care o primim in aceasta privinta. „Femeile se asteapta foarte mult ca barbatii sa aiba initiativa. In occident, femeile sunt mult mai deschise, vin cu idei, participa la creativitatea actului sexual. La noi sunt mai rezervate, asteapta initiativa, unele cred ca daca ar lua initiativa vor fi gresit intelese de partener”, a spus psihologul timisorean Mona Vintila

Sursa: adevarul.ro