Cum preparam apa alcalina fara bicarbonat

apa alcalina fara bicarbonat

Nivelul

incepe de la 0 si se termina la 14, asadar nivelul 7 este unul neutru, de mijloc. Substantele cu PH mai mic de 7 sunt

, iar cele peste 7 sunt

.

Apa de la robinet contine hormoni, clor, antibiotice si diverse metale, care ajung in organism imediat dupa ce le-am consumat. Aceasta apa slabeste sistemul imunitar si duce la diverse boli.

Cand trupul are componenta acida, persoana are probleme cu digestia, se ingrasa, are o oboseala cronica si un nivel de energie scazut si multe alte efecte secundare.



Apa alcalina, sanatate curata! Cum o prepari

Dar daca veti consuma apa pura si legume proaspete, organice, veti mentine in organism un echilibru sanatos intre mediul acid si alcalin, iar simptomele neplacute vor fi astfel evitate.

