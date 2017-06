Persoanele care nu isi protejeaza ochii de razele ultraviolete risca sa faca afectiuni oculare grave, avertizeaza medicii. Pe de alta parte, este mai periculos sa purtam ochelari de soare contrafacuti decat sa nu purtam deloc. La ce sa fim atenti atunci cand cumparam o pereche de ochelari de soare aflam de la dr. Grigorios Triantafyllidis, medic oftalmolog.

Ochelarii de soare contrafacuti pot fi foarte periculosi pentru vedere, avertizeaza medicul.





De ce nu este bine sa te bronzezi? „E de evitat, trebuie sa folosim lucruri numai de calitate. Vreau sa fac o mentiune, care este protectia ochiului. Pupila e un mecanism protector pentru lumina, e ca un dozator al luminii. Cand lumina e foarte puternica, pupila se strange. Cu alte cuvinte ne protejeaza partea colorata a ochiului. Cand punem o pereche de ochelari de soare acestia blocheaza lumina, dar nu o si filtreaza, daca nu e o lentila de calitate. Cu alte cuvinte, daca avem o pereche de ochelari de proasta calitate, atunci avem acea blocare a luminii, pupila se dilata, pentru ca se creeaza intuneric si atunci patrund razele ultraviolete care sunt daunatoare pentru ochiul nostru. Cand avem o pereche de ochelari de calitate lumina se blocheaza, dar totodata se si filtreaza, adica nu patrund la retina acele raze daunatoare, razele ultraviolete,” explica dr. Grigorios Triantafyllidis, potrivit digi24.ro.

Ochelarii de soare sunt recomandati atat vara, cat si iarna, insa cu limita. „Recomand pacientilor sa poarte ochelari de soare vara, totodata si iarna, mai ales in inaltime mare, cand e zapada lumina se reflecta si razele pot fi si mai daunatoare, dar totodata nu trebuie sa devenim nici depedenti de ochelarii de soare. Sigur si lucrul acesta trebuie evitat la copii la varste mici, adica daca folosim in exces, chiar daca sunt de calitate, atunci cream o sensibilitate la ochi, care nu a fost in prealabil,” precizeaza medicul oftalmolog.

Cum recunoastem ochelarii de soare contrafacuti? Trebuie sa fim aten?i la marcaje, spune medicul. „Primul sfat si cel mai important: sa ne adresam unde trebuie, adica recomand sa se areseze la o optica buna, autorizate, care au lucruri de calitate, cu certificate de garantie si cu niste lucruri pe care vreau sa le mentionez, adica cum putem sa ne dam seama ca o pereche de ochelari e de calitate.

Ca marcaje, cel mai important este CE - nu trebuie sa fie sub forma de abtibild, nu pe lentila, ci pe rama. Sa fie imprimat, ca sa fie mai greu de contrafacut. In afara de marcajul CE, care e ca un certificat de calitate, trebuie sa se regaseasca categoria filtrului de soare, care poate sa fie de la 0 la 4, gradul de inchidere. Trebuie sa fie mentionat numarul aici. De obicei folosim gradul 3. Atentie, acesta nu este recomandat pentru condusul de masina, acolo e recomandat gradul 2!

Inca un lucru pe care vreau sa il mentionez: lentilele ca material, in afara de gradul de inchidere, sunt din anumite materiale: exista materiale de proasta calitate si materiale recomandate. Unul recomandat este policarbonatul, un material rezistent la impact.

Se recomanda la pacienti care practica sporturi de iarna, snowboard, ski, este rezistenta la cazaturi sau corpuri straine. Inca o data vreau sa atrag atentia de filtru polarizat care se poate aplica pe o pereche de ochelari de soare. Polarizarea lentilei are un mare avantaj referitor la reflexia luminii si in special la condus, sporeste contrastul, ne face imaginea mai clara, mai buna pt ochi.

Inca un lucru pe care vreau sa il mentionez: ca orice produs trebuie sa aiba la cumparare certificat de garantie, numele producatorului, instructiuni referitoare la curatarea si intretinerea lentilelor si, foarte important, este sa ne adresam la o optica de calitate,” recomanda oftalmologul.