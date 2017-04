Desi este un ulei vegetal, uleiul de palmier nu este nici pe departe cel mai sanatos.

Ca orice ulei, el este 100% grasime si are 884 calorii/100 g. Asta inseamna ca o lingura de ulei (indiferent de tipul lui) are nici mai mult, nici mai putin de 119 calorii, reprezentand aproximativ 21% din doza zilnica recomandata de grasimi.

Pentru o viata sanatoasa si o greutate tinuta sub control, procentul de grasimi din alimentatia unei persoane nu ar trebui sa depaseasca 30% din necesarul zilnic de calorii. Asta pentru ca grasimile sau lipidele reprezinta macronutrientul preferat de organism pentru a depozita excesul de calorii ingerate si neconsumate.

Asta nu inseamna insa ca trebuie sa eliminam total grasimile din alimentatie, intrucat ele au si roluri functionale, intrand in componenta membranelor celulare sau protejandu-ne de frig.

Asadar, nu toate grasimile sunt rele. Exista grasimi bune (mono si polinesaturate), grasimi rele (saturate), dar si grasimi foarte rele (hidrogenate sau trans).

Grasimile bune se identifica usor, fiind lichide la temperatura camerei. Astfel, grasimi monosaturate gasim in special in uleiurile vegetale de masline, floarea soarelui sau de rapita, in timp ce grasimi polinesaturate gasim in uleiul de porumb, de soia sau de sofran.

Grasimile trans sunt produse sintetic in industria alimentara din grasimi nesaturate, printr-un proces numit hidrogenare. Acest proces transforma grasimile vegetale bune in grasimi rele, solide, cu o durabilitate mai mare. Pe produsele care contin aceste uleiuri trans ar trebui sa apara inscriptionata denumirea de "ulei vegetal partial hidrogenat".

Grasimile saturate provin in special din surse animale, precum carnea grasa sau cu piele si produse lactate. Acestea au drept caracteristica faptul ca sunt solide la temperatura camerei.

Desi provin in special din alimente de origine animala, exista si cateva surse vegetale de grasimi saturate. Printre acestea se numara uleiul de nuca de cocos si cel de palmier.

De exemplu, 100 g de ulei de palmier contin 49,3 g de grasimi saturate, 37 g de grasimi monosaturate si 9,3 g de grasimi polinesaturate.

Prin comparatie, varianta sa mai sanatoasa, uleiul de masline, are 13,8 g de grasimi saturate, 73 g de grasimi monosaturate si 10,5 g de grasimi polinesaturate.

De ce nu sunt bune insa grasimile saturate sau trans? Deoarece cresc riscul de aparitie a afectiunilor cardiovasculare, precum infarctul sau accidentul vascular cerebral, si sunt un factor de risc pentru cancerele de colon si de san.

Asadar, pentru o inima sanatoasa, este bine sa consumam mai degraba uleiuri bogate in grasimi mono si polinesaturate si sarace in grasimi saturate sau trans.

Recomandarea standard este ca grasimile saturate sa nu depaseasca 10% din totalul de calorii necesare pe zi sau o treime din caloriile ce provin din lipide (grasimi).

Din pacate, uleiul de palmier se gaseste in multe produse pe care le consumam, de aceea, eu imi sfatuiesc pacientii sa verifice cu atentie etichetele de fiecare data cand fac cumparaturi.

In concluzie, evitati pe cat posibil grasimile saturate si trans nu numai pentru silueta, ci si pentru sanatatea inimii si a vaselor de sange.

Dr. Laura Ene, medic primar Diabet, Nutritie si Boli Metabolice



sursa: ziare.com