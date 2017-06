Cum s-a desfasurat prima proba a Evaluarii Nationale la Iasi

Astazi, 19 iunie, au debutat examenele nationale din anul 2017, prin proba scrisa la limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale.

"Evaluarea Nationala pentru elevii clasei a VIII-a reprezinta cea mai importanta modalitate de evaluare externa sumativa a competentelor dobandite de elevi la finalul invatamantului gimnazial. Este totodata si un moment decisiv pentru elevii de clasa a VIII-a, din perspectiva traseului educational viitor, in contextul admiterii la liceu. Constientizand impactul psihologic, emotional pe care orice evaluare il are asupra elevilor aflati in situatie de examen, echipa inspectoratului iesean a luat toate masurile pentru ca examenul sa se deruleze in cele mai bune conditii, cu respectarea intocmai a metodologiei. Astfel, elevii au participat la doua simulari, una fiind organizata de M.E.N., iar cea de-a doua fiind o initiativa judeteana, care in timp si-a dovedit utilitatea. De asemenea, s-au organizat inspectii tematice, au fost verificate toate centrele de examen si s-au adoptat masuri concrete in vederea desfasurarii in conditii optime a probelor, astfel incat nu au fost inregistrate probleme cu privire la distribuirea subiectelor catre candidati sau cu privire la derularea efectiva a probei scrise. Multumesc celor peste 2 500 de cadre didactice implicate in examen pentru responsabilitatea si profesionalismul de care au dat dovada si in acest context. Am convingerea ca vom parcurge cu bine aceasta vara incarcata de examene", a precizat prof. dr. Genoveva Farcas, inspector scolar general.

La nivelul judetului Iasi sunt inscrisi un numar de 6.106 candidati, repartizati pentru a sustine probele scrise in 181 de centre aflate pe raza intregului judet, din care 125 in mediul rural si 56 in mediul urban (municipiile Iasi, Pascani si orasele Targu Frumos, Harlau si Podu Iloaiei). La proba de astazi au fost prezenti 5.949 elevi, reprezentand 97,43%.

Varianta de subiecte extrasa este unica la nivel national.

Evaluarea nationala continua cu proba scrisa la matematica, ce va avea loc miercuri, 21 iunie 2017.

Conform calendarului din acest an, rezultatele elevilor vor fi afisate in toate Centrele de Examen, luni 26 iunie 2017.

"Organizarea si desfasurarea Evaluarii Nationale, activitate care implica un numar foarte mare de participanti (aproape 9.000 de elevi si profesori) decurge in conditii de normalitate, de riguroasa organizare si coordonare din partea ISJ Iasi", a mai adaugat prof. dr. Genoveva Farcas.