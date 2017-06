Cum s-a desfasurat proba de matematica a Evaluarii Nationale la Iasi

Din totalul celor 6.106 candidati inscrisi la examenul de Evaluare Nationala, 5.936 au participat la proba scrisa sustinuta la disciplina Matematica (97.22%). Prezenta a fost foarte buna, numarul de absenti incadrandu-se in limitele normale pentru un examen de o asemenea anvergura.

Rezultatele initiale pentru sesiunea din acest an a Evaluarii Nationale vor fi afisate in data de 26 iunie, iar eventualele contestatii vor putea fi depuse pe parcursul aceleiasi zile, in intervalul orar 16.00-20.00. Rezultatele finale vor fi afisate in ziua de 30 iunie.

"Am parcurs si aceasta proba cu bine, suntem in grafic cu toate activitatile. Ne pregatim deja pentru prima proba scrisa a Bacalaureatului, in ziua de luni, 26 iunie. Alti 4 644 candidati asteapta cu emotie sa inceapa examenul de Bacalaureat in 15 centre de examen (11 in Iasi, 2 la Pascani, 1 la Harlau si 1 la Targu Frumos). Suntem constienti de importanta acestor examene pentru viitorul elevilor nostri si dorim sa le fim aproape, oferindu-le conditii foarte bune de examen, comisii cu profesori competenti, corecti, bine instruiti", a precizat prof. dr. Genoveva Farcas, inspector scolar general.