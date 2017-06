Cafea

Iubitori ai cafelei, puteti profita la maximum de beneficiile revigorantei bauturi, daca invatati cum, cand si cata sa consumati.

Pana in 2004, cafeina era trecuta pe lista de substante interzise de catre

.

La inceput de secol 17, cand a fost introdusa pentru prima data in Europa, era vazuta de catre angajatori drept un drog miraculos, care transforma muncitorii lenesi in angajati productivi, in adevarate masinarii industriale.

„In multe feluri, este un drog al muncii”, spune

, author al

, citat de

.

Multi dintre noi nu putem incepe ziua fara doza de cafeina care ne tine treji si alerti, insa cercetatorii sugereaza ca inseamna mult mai mult de atat: ne poate ajuta sa ne crestem perfomantele, intr-o zi cu multe deadline-uri, de exemplu. Dar foarte usor ii putem anula chiar noi efectele pozitive.