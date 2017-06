Cum sa pastrezi incaltamintea alba curata

incaltamintea alba

Din fericire, exista cateva metode care te vor ajuta sa ai intotdeauna pantofi de un alb perfect. Iata ce sa incerci:

Mascheaza zgarieturile cu oja

Este foarte simplu sa ascunzi acele zgarieturi neplacute de pe pantofii tai sport. Foloseste o oja alba pentru a le retusa. in acest fel le vei ascunde, iar murdaria nu va mai ramane blocata in zgarieturi.

Curata petele cu servetele umede sau otet

Poti folosi o multime de solutii pentru a indeparta rapid petele de pe tenisii tai albi. servetelele umede sun o solutie la indemana atunci cand esti pe drum si tocmai ti-ai murdarit pantofii albi, dar acasa poti folosi un burete sau o carpa alba pe care ai pus putin otet pentru a freca pata.

Nu ii spala in masina de spalat

Nu spala niciodata tenisii sau sneakersii albi in masina de spalat. Nu se vor curata bine si exista riscul de a-i deteriora. De asemenea, excesul de apa si de detergent provoaca acele pete galbene care raman pe tenisi dupa ce se usuca. Spala-i de mana, intr-un vas cu apa calduta in care ai pus putin detergent de rufe. Foloseste o periuta de dinti veche pentru a elimina petele rezistente si pentru a ajunge in locuri greu accesibile.

Spala sireturile albe separat, nu in aceeasi apa cu pantofii.

Umple-i cu prosoape de hartie pentru a se usca mai usor

Stoarce cu grija apa din pantofii tai albi, apoi umple-i cu prosoape de hartie si las-i la uscat, in aer liber. servetelele din hartie vor absorbi apa, iar tenisii se vor usca mai repede.

Foloseste detergent de vase pentru pete de grasime

Daca o pata de ulei a ajuns pe tenisii tai, foloseste o picatura de detergent de vase pentru a o elimina. Umezeste putin pata, aplica foarte putin detergent lichid de vase si freaca cu o periuta de dinti veche.

Curata petele rezisente cu o solutie diluata de clor

Ai voie sa folosesti clorul pentru a-ti curata pantofii albi, dar trebuie sa fii foarte prudenta si sa respecti o regula obligatorie: nu pune niciodata clor nediluat direct pe pantofi! Amesteca o parte de inalbitor pe baza de clor cu cinci parti de apa. Daca folosesti o solutie mai concentrata, tenisii tai se pot ingalbeni. inmoaie o periuta de dinti veche in apa cu clor si freaca cu grija pantofii. Clateste-i cu apa calduta, niciodata apa fierbinte.