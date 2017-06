In perioada de vara multe persoane practica diferite sporturi si se expun mai mult accidentarii si aparitiei unei fracturi ce necesita oimobilizare sau cateodata chiar si operatie.



Sunt anumite lucruri care ne pot ajuta sa grabim procesul de vindecare, explica pentru

ziare.com

. Cele mai frecvente fracturi apar la oasele gleznei si ale antebratului in cazul tinerilor si cele de sold in cazul varstnicilor.

Din pacate, procesul de vindecare este unul lung, iar pacientii, in general, sunt nerabdatori sa se faca bine, insa timpul de vindecare variaza intre 6 si 16 saptamani, in functie de tipul fracturii si de osul fracturat. Varsta, starea generala de sanatate si fluxul sanguin de la nivelul fracturii pot influenta vindecarea, dar sunt cativa factori care pot ajuta in grabirea procesului de vindecare:

1.

- nu este usor si multe persoane nici nu-si doresc acest lucru, insa fumatul are un efect negativ in procesul de vindecare a osului. Studiile arata ca cei care fumeaza 10 tigari pe zi pot avea intarziere in vindecare cu 10-20% fata de o persoana nefumatoare, de aceea, este recomandata cel putin reducerea numarului de tigari fumate pe zi macar in perioada vindecarii.

2.

- vindecarea osului si formarea calusului au nevoie de minerale si vitamine. Nu este neaparat o nevoie de un supliment alimentar pentru a grabi procesul de vindecare, ci doar de o dieta bogata in vitamine si minerale.

3.