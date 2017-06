Cum scapam rapid de calcaiele crapate

calcaiele crapate

Daca te confrunti cu calcaie crapate, atunci stii cat de neplacut este sa te simti stanjenita de aspectul calcaielor tale.

De ce crapa calcaiele?

Sunt mai multi factori care determina craparea calcaielor. Primul dintre ele este presiunea la care sunt supuse. Cu cat ai o greutate mai mare, cu atat cresc riscurile de a avea calcaie crapate. De asemenea, timpul indelungat petrecut stand in picioare este un alt factor, la fel si purtarea incaltamintei care lasa calcaiele expuse.

Iata cum sa repari calcaiele crapate:

Indeparteaza celulele moarte

Acumularea straturilor de piele moarta pe calcaie provoaca in timp aparitia calusurilor, care sunt zone groase si tari din piele uscata, care apoi se crapa. Cea mai eficienta metoda de a preveni craparea este prevenirea formarii acestor zone ingrosate. Exfolierea zilnica a calcaielor, folosind o piatra ponce sau o pila speciala pentru calcaie va indeparta excesul de celule moarte de piele, prevenind in acest fel acumularea pielii uscate. In timpul dusului, dupa ce ti-ai udat bine picioarele si pielea s-a inmuiat, foloseste pila pentru calcaie pentru a indeparta celulele moarte. Este foarte important sa incluzi acest ritual de ingrijire in cadrul fiecarui dus sau baie.

Te va ajuta sa-ti mentii calcaiele sanatoase si catifelate.



Hidrateaza-le intens

Pentru ca pielea de pe calcaie este foarte groasa si uscata, cremele obisnuite pe care le folosesti pentru restul corpului nu sunt indeajuns de eficiente. Ai nevoie de solutii grase, emoliente, care hidrateaza zonele foarte uscate. O varianta este vaselina cosmetica, un produs foarte gras, care te va ajuta sa inmoi pielea uscata si crapata, iar apoi sa indepartezi excesul de piele la urmatorul dus cu ajutorul pilei pentru calcaie. Aplica vaselina cosmetica pe calcaie intr-un strat generos si pune-ti apoi o pereche de sosete. Pune in practica acest truc de ingrijire inainte de culcare si dormi cu sosetele in picioare. Pentru rezultate vizibile, este de preferat sa aplici vaselina cosmetica pe calcaie in fiecare seara, pana cand crapaturile se vor vindeca, iar apoi o data pe saptamana pentru a intretine rezultatul. Gasesti vaselina cosmetica in farmacii sau in magazinele cu produse cosmetice.

Intretinerea calcaielor este foarte importanta, mai ales daca esti predispusa la aparitia crapaturilor. Poarta sandale si pantofi cu calcaiul acoperit, evita praful si foloseste branturi din silicon daca stai mult timp in picioare.