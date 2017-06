Cum se face intarirea rinichilor prin consumul de lichide

Puteti sprijini rinichii in functia pe care acestia o indeplinesc, printr-un consum mare de lichide. Fie ca este vorba de apa minerala, suc de mere sau chiar apa de la robinet – chiar si cafeaua in anumite cantitati poate fi benefica. Incetul cu incetul, a inceput s-a extins si in scoli sustinerea consumului de lichide de-a lungul zilei, deoarece ajuta la mentinerea in forma atat a corpului cat si a mintii. Sunt disponibile multe alimente si plante medicinale, cu efect diuretic si care preintampina aparitia calculilor renali si a infectiilor – asparagusul, sucul de merisoare si cel de urzici sunt doar cateva. Echilibru acido-bazic din corp poate fi influentat si de o alimentatie corecta – pentru a reduce din efortul depus de rinichi.



Detectarea la timp este deosebit de importanta in cazul multor afectiuni renale si ale tractului urinar, deoarece insuficienta renala, alaturi de diabet sau hipertensiune pot afecta grav calitatea vietii. Din pacate, numai 15 % dintre barbati respecta masurile de detectare la timp a cancerului la prostata.

Incontinenta vezicii poate fi prevenita partial prin gimnastica pelviana. Celor afectati li se recomanda sa nu se lase influentati prea mult de aceasta afectiune –printr-un plan bine pus la punct, si calatoriile devin posibile, fara a fi ingrijorati de pauzele de toaleta.