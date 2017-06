Cum sunt cheltuiti banii iesenilor? Sefii CTP Iasi ascund firmele private cu care semneaza contracte

Cristian Stoica si Vasile Puscasu

Afacerile sunt secrete in interiorul Companiei de(CTP), care a luat locul RATP-ului, regie falimentata in urma contractelor paguboase care au adus un prejudiciu de peste 100 milioane lei. Desi este subordonata Primariei Iasi si infiintata de doar cateva luni, conducerearefuza sa faca publice informatiile legate de firmele cu care se afla sub contract, ceea ce duce la o lipsa de transparenta in cheltuirea banului public.Dupa ce CTP Iasi a refuzat sa ofere informatii legate de licitatia scandaloasa prin care a inchiriat 16 autobuze de la SCSRL pentru o perioada de un an in schimbul sumei de 1.440.000 lei (cu aceasta suma se puteau cumpara autobuzele respective), reporterii Cotidianului BUNA ZIUA IASI au facut demersuri pentru a afla cum sunt cheltuiti banii din bugetul public pentru transportul in comun.Astfel, cu toate ca au fost solicitate mai multe informatii cu privire la firmele private care auincheiate cu CTP Iasi, directorul general al companiei - abia pus in functie,a oferit un raspuns halucinant. Acesta refuza sa dea orice informatie legata de banii cheltuiti sau firmele beneficiare."Cu privire la adresa dvs. nr.140/ 15.05.2017, inregistrata la unitatea noastra sub nr. 7865/ 23.05.2017, adresa a carei copie o anexam prezentei, va comunicam faptul ca sunt aplicabile prevederile Sectiunii a 2-a, "Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public", art. 15 si urm. din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile acestei sectiuni avand caracter special in raport cu dreptul comun in materie", se arata in raspunsul semnat de Cristian Stoica, director general CTP Iasi.Daca RATP Iasi a fost falimentata tocmai din cauza contractelor paguboase prin care s-au cumparatvechi la preturi de masini noi, majoritatea aduse de la SC Unistil SRL, se pare ca noua companie de transport nu vine deloc cu un avant nou.Desi primarula promis ca va cumpara doar autobuze noi pentru transportul public, prima achizitie facuta de CTP Iasi a fost exact un lot de 16 autobuze inchiriate de la SC Unistil SRL, firma controlata dePractic, pentru inchirierea celor 16 autobuze, pentru o perioada de un an se va plati in total 1.440.000 lei, adica 90.000 lei (20.000 euro) pentru fiecare autobuz inchiriat pentru 12 luni. Spre comparatie, ultimele autobuzecumparate pentru RATP Iasi au costat in medie 20.000 euro bucata, adica tot atat cat se plateste acum pentru inchirierea unui autobuz pentru o perioada de un an.Cu alte cuvinte, iesenii platesc pentru inchirierea unui autobuz second-hand pe o perioada de 12 luni tot atatia bani cat s-ar plati pentru cumpararea unui autobuz asemanator.Pentru a evita astfel de situatii pe viitor si pentru ca iesenii sa stie cum sunt cheltuiti banii lor, atat Compania de Transport Public Iasi cat sitrebuie sa ofere o mai mareprivind modul in care sunt folositi banii in transportul public iesean, dar mai ales cine sunt cei care castiga acesti bani.