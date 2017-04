Cum va fi vremea in Saptamana Mare la Iasi

Astazi, la Iasi vremea va fi frumoasa, cu temperaturi cuprinse intre o minima de 5 grade Celsius si o maxima de 16 grade Celsius. In cea mai mare parte a timpului cerul va fi senin, vantul va sufla variabil, iar sansele de precipitatii vor fi destul de scazute. In schimb, maine vremea va fi ceva mai frumoasa, cu temperaturi mult mai ridicate.



Astfel, la Iasi se vor inregistra valori cuprinse intre o minima de 6 grade Celsius si o maxima de 20 grade Celsius. In cea mai mare parte a timpului cerul va fi senin, vantul va sufla moderat, iar umiditatea aerului va fi usor ridicata. Sansele de precipitatii vor fi destul de reduse. Mijlocul saptamanii va aduce o vreme ceva mai inchisa.



Miercuri, 12 aprilie, la Iasi se vor inregistra valori cuprinse intre o minima de 4 grade Celsius si o maxima de 14 grade Celsius. In cursul diminetii vor fi nori, insa dupa amiaza va aparea soarele. Vantul va sufla mai mult moderat, iar umiditatea aerului va fi ridicata. In cursul zilei de joi, 13 aprilie, la Iasi se vor inregistra valori cuprinse intre o minima de 6 grade Celsius si o maxima de 19 grade Celsius. Cerul va fi partial innorat, vantul va sufla cu putere, iar umiditatea aerului se va mentine ridicata. In preajma sarbatorilor Pascale vremea la Iasi va fi insa destul de inchisa.



In Vinerea Mare, la Iasi se vor inregistra valori cuprinse intre o minima de 4 grade Celsius si o maxima de 16 grade Celsius. In cursul diminetii pot aparea averse, in timp ce vantul va sufla moderat, iar umiditatea aerului se va mentine ridicata. In Sambata Mare la Iasi se vor inregistra valori cuprinse intre o minima de 5 grade Celsius si o maxima de 14 grade Celsius. Cerul va fi partial innorat, vantul va sufla moderat, iar umiditatea aerului se va mentine ridicata.



Duminica, in prima zi a Sarbatorilor Pascale, iesenii vor avea parte de o vreme inchisa. Se vor inregistra valori cuprinse intre o minima de 7 grade Celsius si o maxima de 18 grade Celsius. In cursul dupa amiezii pot aparea averse, in timp ce vantul va sufla moderat.