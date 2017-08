Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.

Unin varsta de 14 ani a murit duminica seara inecat. Tragedia s-a petrecut aproape de satul, din comuna. Baiatul si-a gasit sfarsitul intr-uncu apa, aflat in apropierea unei statii de pompare, insa nimeni nu stie cum a ajuns acesta acolo.Cert este ca adolescentul a plecat de acasa pe bicicleta, iar in jurul orei 20:00 doil-au auzit strigand dupa ajutor. Micutii au fugit la un localnic si i-au spus sa cheme salvarea. Langa bazinul cu pricina, in care se afla adolescentul, s-au adunat mai multi curiosi, insa doar unul dintre acestia a avut curaj sa intre in apa pana la sosirea salvatorilor. Nu a avut insa succes. A iesit din apa, iar adolescentul a ramas la fund.Mai multiau intervenit in zona, iar dupa aproximativ 30 de minute de stat in apa adolescentul a fost scos la mal. Medicii au inceput manevrele de, insa, din pacate, dupa aproximativ 45 de minute au fost nevoiti sa declare decesul. La fata locului au intervenit si politistii care au deschis unpentru"S-a dispus efectuarea necropsiei pentru stabilirea cauzei decesului, iar cercetarile continua pentru stabilirea intregii situatii de fapt", a declarat Anca Vijiac, purtator de cuvant al Inspectoratului deJudetean (IPJ) Iasi.Pana acum nu s-a stabilit cum a ajuns adolescentul in apa. Luni seara, martorii spuneau ca Teodor O., in varsta de 14 ani, ar fi ajuns accidental in apa."Baiatul meu a venit si mi-a spus ca s-a inecat un copil. Am venit repede aici, au venit pompierii si l-au scos repede din apa. Nu stiu daca a cazut sau daca a intrat sa faca baie. Apa oricum era mai mare decat el. Nenorocire... Doamne fereste, ca sunt copii", a spus un localnic.Dupa ce medicii au declarat decesul, trupul neinsufletit al baiatului a fost preluat si transportat la Institutul de Medicina Legala () Iasi pentru. Ulterior, urmeaza sa se afle ce s-a intamplat de fapt.Parerile localnicilor sunt impartite, unii spun ca a fost accident, iar altii - ca adolescentul a intrat de buna voie in apa. Dupa finalizarea anchetei urmeaza sa se stabileasca ce s-a intamplat. In aceasta vara, la Iasi, mai multi copii si-au pierdut viata la scaldat. In urma cu ceva timp, in localitatea Bosia din Iasi, doua fetite s-au inecat.Cativa trecatori au vazut intreaga scena, dar nu s-au bagat in apa deoarece nu stiau sa inoate. Acestia au sunat la numarul unic de urgente 112 si au cerut ajutor. La fata locului au intervenit de indata mai multe echipaje medicale si pompierii echipati cu doua barci pneumatice. Fetele au fost cautate si scoase din apa dupa mai mult de zeci de minute, dar din pacate au decedat la