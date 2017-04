Incepand de azi si pana duminica sala Verdi din Palas va gazdui concursul international de sah "CUPA PALAS –EDITIA A-II-A" un avant de lettre extrem de util , o evaluare si o masurare a progreselor juniorilor mici ieseni in vederea participarii la evenimentul sahistic crucial al inceputului de an in Romania, campionatul mondial. Asadar peste 60 de copii - circa 10 din Republica Moldova - isi vor testa fortele vreme de 3 zile in cadrul competitiei, desfasurata timp de 6 runde. Vor fi numeroase si atractive premii in bani, cupe si materiale sahiste, medalii si diploma.

Campionatul Mondial Scolar va incepe la Iasi pe 22 aprilie, in incinta Palatului Culturii. Un eveniment la nivel mondial intr-o locatie fanion a orasului Iasi. Sportul si istoria, traditia si modernitatea se intalnesc intr-o simbioza fericita! Moment de referinta pentru intreg sportul iesean si romanesc. Este bine sa ne reamintim ca in anul 2012, la prima editie a campionatului mondial scolar desfasurat la Sala Polivalenta Iasi – pe atunci record de participare, peste 500 de copii! – sahistii ieseni au fost la inaltime si Iasul a cules cele mai multe premii pentru Romania, tara noastra reusind sa obtina locul III pe natiuni la egalitate cu Turcia si Azerbaidjan. Iata performerii din 2012:

* – LOC II: Bighiu Rares, Open 7 ani (Cl Sp Sergentul Vaslui – dar antrenat la Micul Sahist)

* – LOC II: Gavrilescu David, Open 9 ani (CS Sah Club Oltenia Craiova)

* – LOC III: Stoleriu George, Open 11 ani (CS Sfinxul Iasi)

* – LOC II: Obada Ema, Fete 7 ani (ACS Philidor Iasi)

* – LOC III: Lehaci Miruna Daria, Fete 9 ani (CS Micul Sahist Iasi)

Alte rezultate notabile au fost obţinute de sportivii: Cristache Ana Maria (CS Argesul 1 Decembrie), Lupascu Diana Elena (CS Micul Sahist Iasi), Ognean Mihnea Ionut(CSS Targu Mures), Costachi Mihnea (CSS 1 Timisoara), Cusmuliuc Elena (CS Politehnica Iasi), Morea Georgiana Steluta (CS Politehnica Iasi), Bida Mihai Eugen (CS Universitatea Craiova).