Cursuri de pregatire la Bacalaureat pentru liceenii de clasa a XII-a, la Universitatea Tehnica din Iasi

dede Masini si Management Industrial (CMMI) de la Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi () din Iasi desfasoara un program dela Matematica pentru elevii din clasa a XII-a din intreg judetul Iasi care se pregatesc pentru sustinerea examenului de Bacalaureat. Programul de pregatire este gratuit, fiind sustinut in mod voluntar de lect. univ. dr. Mihai Ispas. Cursurile au loc in fiecare sambata, de la ora 9:00, in amfiteatrul TCM 2 al facultatii. La acestea sunt asteptati liceenii care isi doresc sa se pregateasca pentruinsa nu isi pot permite sa plateasca ore de"Daca la prima intalnire, care a avut loc in urma cu o luna, au participat aproximativ 25 de, la cea mai recenta intalnire au fost 57 de elevi de la licee din Iasi, dar si din alte orase din judet, precum Hirlau, Targu Frumos sau Podu Iloaiei. Ideea de la care am plecat noi a fost sa ii ajutam pe cei care nu au posibilitati materiale sa poata face meditatii. Am cerut ajutor de la Inspectoratul Scolar Judetean sa anunte la toate liceele din judet si mai ales in zonele mai putin favorizate si am avut tot sprijinul din partea lor", a declarat prof. univ. dr. Catalin Dumitras, decan al CMMI.