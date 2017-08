CUTREMURATOR! Baietel american, membru ISIS, amenintari la adresa lui Donald Trump

Statul Islamic

Un nou video lansat de Statul Islamic arata un copil de 10 ani, de origine americana, cum in ameninta pe presedintele SUA, Donald Trump.





„Mesajul meu pentru trump, marioneta evreilor: Allah ne-a promis victoria, in timp ce tie ti-a promis infrangerea”, este mesajul copilului.

Totodata, accentul copilului pare pur american. „Tatal meu este un soldat american care a luptat in Irak. Nu stiam multe despre Islam, cu exceptia numelui. Cand eu si mama am venit in Statul Islamic, am inceput sa invatam adevarata credinta islamica”, adauga baiatul, potrivit Antena 3.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.