CUTREMURATOR! Care sunt tintele vizate de teroristii de la ISIS in Balcani

ISIS

Serbia si Bosnia-Hertegovina, inclusiv Republika Srpska, ar putea deveni primele tinte din regiunea balcanica ale gruparii jihadiste Statul Islamic. Nici Croatia nu este scutita de riscuri. Avertismentul a fost lansat de analistul pe teme de securitate Milan Mijalkovski, profesor la Universitatea din Belgrad, scrie presa sarba, citata de adevarul.ro.

Mijalkovski a explicat ca in Bosnia si Hertegovina exista aproximativ 1.700 de proprietati detinute de organizatii non-profit care ar avea legaturi cu grupari teroriste din Orientul Mijlociu.

„De ani, Bosnia-Hertegovina a refuzat sa faca o lista cu jihadistii care locuiesc in tara. Principalele lor surse de finantare constau in fundatii si afaceri imboliare. Imigrantii din Orientul Mijlociu cumpara proprietati in special in apropiere de Sarajevo“, a declarat el pentru Sputnik Serbia, adaugand ca „datele oficiale arate ca intre 30.000 si 50.000 de arabi traiesc acolo“, iar „acele asezari nu sunt controlate de autoritati“.

Potrivit unor informatii aparute la inceputul acestui an, 30% din cei care s-au mutat in Bosnia-Hertegovina din lumea araba, in special din tarile din Golf, sunt adepti ai wahhabismului si salafismului, la care adera si grupari teroriste precum Al-Qaeda si Statul Islamic. In acest context, profesorul de la Universitatea din Belgrad spune ca atacurile teroriste asupra populatiei sarbe nu pot fi excluse.