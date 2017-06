CUTREMURATOR! O actrita in varsta de 27 de ani a fost gasita moarta in casa

doliu 2

Vecinii nu au mai vazut-o de cateva zile si au alertat politia dupa ce au consatat ca din apartamentul ei venea un miros de cadavru.

Kritika Choudhary, o actrita indiana in varsta de 27 de ani, a fost gasita moarta in apartamentul ei dintr-o suburbie a Mumbaiului. Politia a descoperit cadavrul in stare de putrefactie, dupa ce a spart usa apartamentului acesteia, alertata de vecini din cauza mirosului de cadavru care razbatea de acolo.

Din primele informatii se pare ca tanara a decedat in urma cu 3-4 zile, desi vecinii spun ca nu au mai vazut-o de vreo 6 zile.

Politia a audiat deja mai multi cunoscuti si a ridicat imagini de pe camerele de supraveghere. Usa apartamentului era incuiata din interior si sunt indicii ca totul ar fi fost o moarte accidentala.



Sursa: romaniatv.net