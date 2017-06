CUTREMURATOR! O epidemie de RUJEOLA a lovit Brasovul! 64 de copii sunt internati

Rujeola

Numarul cazurilor de rujeola la Brasov a crescut extrem de mult in ultimele doua luni, iar medicii spun ca se poate vorbi despre un val epidemic de rujeola. In prezent, 64 de copii sunt internati in Spitalul de Boli Infectioase, majoritatea fiind sugari nevaccinati.

Potrivit autoritatilor sanitare din judet, in luna mai s-au inregistat 51 de cazuri confirmate, iar in iunie pana acum au fost semnalate 49 de cazuri, insa nu toate au fost confirmate. Autoritatile brasovene spun ca numarul de cazuri este foarte mare in conditiile in care la Brasov in primele patru luni ale anului au fost in total 65 de cazuri de rujeola, si nici nu a fost criza de vaccin. In luna mai, s-au primit 3.800 de doze de vaccin impotriva rujeolei.

In prezent, la Spitalul de Boli Infectioase din Brasov sunt internati 64 de copii, majoritatea fiind sugari nevaccinati.

"A crescut foarte mult numarul de imbolnaviri pentru ca s-a dus o campanie impotriva vaccinarii, in general. Aproape toti copiii care s-au imbolnavit erau nevaccinati. Sigur, mai exista si reactii adverse, dar rujeola este una dintre cele mai contagioase boli si poate determina manifestari clinice si forme grave", a declarat dr. Claudia Bularca, purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica Brasov.

Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, din 30 septembrie si pana in 11 iunie a fost de 7.233. De asemenea, au fost inregistrate 30 de decese, dintre care opt in judetul Timis, cinci in judetul Arad, sase in judetul Dolj, patru in judetul Caras-Severin si cate unul in Capitala si in judetele Bihor, Calarasi, Satu Mare, Vaslui, Galati, Mures.

Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care duce frecvent la complicatii. Potrivit medicilor, din patru persoane care fac rujeola una are nevoie de spitalizare, iar pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeola boala este mortala.



Sursa: romaniatv.net