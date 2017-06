Napoli

O romanca a fost gasita moarta in Napoli. Victima era infasurata intr-un covor si abandonata in mijlocul gunoaielor. Femeia avea 30 de ani si fusese adoptata in copilarie de un cuplu italian. Plecase de acasa pe 6 iunie.

Nu ar fi fost vorba de crima sau de violenta. Romanca a murit din cauza unei supradoze. Se pare insa ca persoana care o insotea in acele momente a incercat sa scape de cadavru, ca sa evite problemele. Aceasta este cautata acum de politisti.



Sursa: observator.tv