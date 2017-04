Daca ai peste 40 de ani, evita acest medicament!

Acum opt ani, Food and Drug Administration (FDA) din Statele Unite a avertizat cetatenii in legatura acest medicament, sustinand faptul ca acesta ajuta la cresterea riscului de accident vascular cerebral si a infarctului, relateaza healthyfoodhouse.com.Acum un an, cercetatorii au decis sa aduca din nou la cunostinta publicului aceste dovezi. Iata cateva dintre acestea: Ibuprofen creste foarte mult riscul infarctului miocardic si a accidentelor vasculare cerebrale, chiar dupa o perioada scurta de la utilizare; cu cat este mai folosit, cu atat riscul va creste; se stie faptul ca riscurile sunt mai mari in cazul celor care au deja boli cardiace, dar aceasta nu este o regula pentru a fi expus acestor pericole; in plus, sansele ca bolile de inima sa apara sunt mai mari in cazul oamenilor de peste 40 de ani.Cei care iau acest medicament cred ca nu fac niciun rau si asta din cauza ca se pot lua fara reteta, deci gravitatea efectelor secundare nu este atat de mare, sustin specialistii. Ei au si o alternativa sanatoasa durerilor cu care ne putem confrunta si ne recomanda turmericul, o planta care blocheaza enzimele inflamatorii, ajuta la tratarea reumatismului si la orice fel de durere.