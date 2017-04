Daca esti profesor, te poti pensiona mai devreme! Ce conditii trebuie sa indeplinesti

Comisia de invatamant a Senatului a adoptat marti un raport favorabil initiativei legislative de modificare a legii educatiei nationale prin care profesorilor li se permite sa se pensioneze inainte de implinirea varstei legale, cu conditia sa aiba un stagiu de cotizare de 30 de ani, scrie News.ro.

Raportul de admitere a fost adoptat cu majoritate de voturi in Comisia de invatamant a Senatului, scrie News.ro.

Initiativa ii apartine senatorului social-democrat Liviu Pop si a fost semnata de alti 20 de parlamentari de la PSD si fostul UNPR.

Potrivit proiectului, in forma adoptata de comisie, ”personalul didactic poate fi pensionat la cerere fara penalizare daca inainte de limitele de varsta prevazute de legislatia in vigoare are 30 de ani vechime in invatamant si stagiu complet de cotizare”.

Initiatorul si-a motivat propunerea de lege prin faptul ca ”exista profesori care isi doresc pensionarea anticipata la cerere pentru ca nu se mai afla in posibilitatea fizica sau psihologica sa raspunda cerintelor de eficienta ale sistemului de invatamant actual intr-o continua schimbare, iar acest fapt se reflecta in rezultatele elevilor”.

”Daca legea permite activarea cadrelor didactice, la cerere, 3 ani dupa implinirea varstei de pensionare, sa li se permita si pensionarea acelor angajati care considera ca nu mai sunt apti de rezultate in invatamant, tot cu 3 ani, dar anterior varstei de pensionare”, se mai arata in expunerea de motive a initiativei legislative.

Ministerul Muncii a anuntat ca nu sustine pensionarea anticipata a cadrelor didactice deoarece propunerea incalca principiile care stau la baza legii pensiilor: contributivitatea si tratamentul egal al asiguratilor.

Proiectul urmeaza sa fie supus dezbaterii si votului final in plenul Senatului, care este for decizional in acest caz, dupa ce Camera Deputatilor l-a adoptat in noiembrie 2016.