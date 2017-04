"Dacia cu sase roti", masina-minune care ara, sapa si merge ca unsa pe drumurile accidentate - FOTO, VIDEO

Dacia cu sase roti. Este vorba despre o inventie a unui mecanic auto din Alba. A cheltuit cam 3.500 de euro pentru a o realiza, dar efortul a meritat din plin. Proprietarul putea chiar sa are campul cu masina sa, dar si sa ajunga in locuri in care o alta masina nu ar fi putut niciodata, scrie adevarul.ro. Constructorul ei este Moise Davidas un fost maistru mecanic, acum in varsta de 75 de ani, din satul Ampoita, judetul Alba. Dupa pensionare, fiind obisnuit cu activitatea, pe langa muncile campului si ale gospodariei, nu a renuntat la dragostea sa pentru motoare. Si atat de mare s-a dovedit pasiunea sa pentru mecanica auto incat a inventat un nou tip de masina.

Pensionar fiind si cu fonduri limitate i-a luat aproape 15 ani pana cand si-a vazut proiectul materializat. A reusit chiar sa o si inmatriculeze astfel incat sa poata umbla cu masina pe drumurile publice. Maistrul Davidas s-a folosit de ”Dacia cu plug” mai multi ani. Acum nu prea o mai scoate din garaj si o tine doar pentru o admira el si prietenii lui.