Dan Andronic detoneaza BOMBA: Mircea Geoana, "scapat" de dosare de Laura Codruta Kovesi

mircea geoana

Modul in care ne raportam la lupta anticoruptie este unul din reperele care ne guverneaza viata de zi cu zi ca jurnalisti, de aceea vizita presedintelui Klaus Iohannis la Casa Alba a avut ecouri deosebite, data fiind intrebarea adresata de un ziarist de la Hotnews si raspunsul presedintelui SUA. Multora li s-a parut ca am asistat la un moment istoric, numai ca asa cum s-a dovedit ulterior, intrebarile erau aranjate dinainte. Asa cum am demonstrat in episoadele pe care le-am dedicat Operatiunii „Noi suntem Statul!”, sunt din ce in ce mai numeroase dovezile care ne arata ca in ultimii ani interesele de grup sunt strans impletite cu cele politice, in nenumarate cazuri fiind vorba de „executii” publice in care sunt folosite institutii respectabile. Astazi veti vedea o noua dovada asupra modului in care DNA condusa de Laura Codruta Kovesi actioneaza cu masuri radical diferite in situatii identice. Veti citi cum diferenta intre cazul lui Mircea Geoana, acuzat de luare de mita, dar incadrat aiurea de un procuror DNA si Bogdan Olteanu, de exemplu, sta nu in gravitatea faptelor, care sunt identice. Ci in ordinele pe care le-au primit…





De ce este mai ocrotit Mircea Geoana decat alti politicieni romani? Nu este singura dovada in acest sens, iar modul in care Laura Codruta Kovesi il protejeaza, indiferent de guvernare, este demn de o ancheta serioasa. Pe care nu are cine sa o faca. A facut ANI in 2008 o plangere penala la Parchetul General (condus de Kovesi) impotriva lui Geoana si a fost ingropata. A predat Mircea Geoana la DNA (condusa de Kovesi) trei ceasuri de lux primite cadou de la Marian Vanghelie, pe care nu le-a trecut nici un moment in declaratia de avere, nu s-a intamplat nimic. A facut Cristian Rizea, fost deputat PSD, un denunt la DNA impotriva lui Mircea Geoana, continand indicii ale unor fapte pentru care alti politicieni au fost acuzati de luare de mita si nu s-a miscat nici o rotita a luptei anticoruptie! Ce-i leaga mainile lui Kovesi atunci cand apare numele lui Mircea Geoana?

Este greu de afirmat, dar usor de presupus. Legaturile sale politice peste Ocean, posibila apartenenta la o structura informativa sau faptul ca este pastrat in eterna „rezerva de cadre” a politicii dambovitene, pentru a fi scos de la naftalina atunci cand este nevoie, pot reprezenta motive suficiente pentru o asemenea atitudine „binevoitoare”. Articolul de astazi demonstreaza inca o data realitatea Operatiunii „Noi suntem Statul!”, faptul ca din pacate nu este vorba de o constructie jurnalistica, ci de devoalarea unui mecanism sofisticat de exercitarea puterii in Stat. Atunci cand este nevoie in dispret total fata de Lege si regulile democratice.

Nu am nici o indoiala ca sefa DNA este implicata profund in aceasta operatiune, ea neputand fi opera unui simplu procuror. Cu atat mai mult cu cat, din relatarile unor martori, in momentul depunerii denuntului impotriva lui Mircea Geoana, cel putin un adjunct al sefei DNA, Marius Iacob, a venit sa vada pozele si denuntul. Si s-a amuzat teribil...

Mircea GEOANA a fost „SPALAT” de Laura Codruta KOVESI de doua posibile acuzatii de LUARE de MITA printr-o manevra incredibila. „Noi suntem Statul!” (XXII)

DENUNTUL LUI RIZEA

La data de 24.05.2016 la Directia Nationala Anticoruptie a fost inregistrat un dosar in care se incepe urmarirea penala in rem cu privire la infractiunile prevazute de articolul 13 din legea 78/2000 si articolul 48 Cod Penal, raportat la articolul 13 din legea 78/2000. In fapt este vorba despre un denunt formulat de fostul deputat PSD Cristian Rizea prin care acesta dezvaluia niste presupuse fapte de coruptie in care era implicat direct Mircea Geoana, in calitate de presedinte al Partidului Social Democrat.

Ce contine acel denunt? Dezvaluie faptul ca in 2008, potrivit lui Cristian Rizea, Mircea Geoana, repet, la acel moment presedintele PSD, i-a propus sa candideze pentru un loc de deputat in colegiul 5 din jud. Constanta. Cum a ajuns Cristian Rizea in anturajul lui Mircea Geoana? Prin intermediul nasului sau de cununie, Alexandru Atanasiu, fost ministru al Muncii. Cei trei s-au intalnit intr-un restaurant, in 2005, iar Mircea Geoana a acceptat sa-l sprijine pe Rizea in activitatea politica. Mai mult, protector, Mircea Geoana l-a indrumat spre organizatia Braila, unde era membru si Ionut Bazac, prietenul sau apropiat. Cu acesta i-a indicat lui Cristian Rizea sa tina legatura. Unde i-a facut propunerea Mircea Geoana lui Cristian Rizea sa candideze la Constanta? La Monte-Carlo, pe un iaht inchiriat de Cristian Rizea, in perioada iulie-august 2008, unde au chefuit impreuna de cateva ori.

DNA Cluj, PRESIUNI asupra unei FEMEI INSARCINATE. DECLARATIILE ZGUDUITOARE ale unei martore: Mi-am PIERDUT LAPTELE dupa ce am fost audiata ORE IN SIR si AMENINTATA

Pe iahtul inchiriat de Rizea la Monte Carlo se bea sampanie si i se stabilea viitorul politic

GEOANA VINE LA CONSTANTA

Cu ocazia festivalul de la Callatis din acelasi an, 2008, Mircea Geoana a venit la Constanta pentru a-l prezenta pe Cristian Rizea liderilor locali ai PSD Constanta. Dupa festivitate, Mircea Geoana, Nicusor Constantinescu, Radu Mazare s-au retras pe iahtul lui Ioan Nicolae din portul Constanta unde Cristian Rizea a fost prezentat drept candidat la alegeri. Toate bune si frumoase, cam asa se procedeaza in orice partid, ar spune aparatorii ideii de democratie. Numai ca, cu cateva zile inainte de a incepe activitatea de precampanie, undeva la inceputul lunii septembrie - octombrie 2008, Cristian Rizea a fost sunat de Mircea Geoana care i-a cerut sa ia legatura cu Ionut sau Camelia Bazac, pentru ca acestia aveau sa-i transmita un mesaj din partea sa...

Despre cei doi soti Bazac se stia ca sunt extrem de apropiati de familia Geoana, ca Ionut Bazac ajunsese ministrul Sanatatii in guvernarea PSD ca urmare a acestor bune relatii, ca se vedea zilnic cu Mircea si Mihaela Geoana. Deci, trebuia sa aiba incredere… La sfarsitul lui septembrie 2008, din cate sustine Cristian Rizea, a existat o intalnire intre acesta si Ionut si Camelia Bazac. O intalnire in care Cristian Rizea a incercat sa afle ce mesaj aveau de transmis de la Mircea Geoana. Ce a urmat tine tot de modul in care se procedeaza intr-un partid…

MESAJUL LUI GEOANA

Ionut Bazac i-am spus ca Mircea Geoana l-a delegat pe el sa se ocupe de chestiunile materiale ale campaniei electorale si i-a transmis lui Cristian Rizea ca are de platit 100.000 de euro pentru a-i putea influenta pe ceilalti membri ai Biroului Permanent National ca sa obtina un loc pe listele de candidati la alegerile parlamentare. Conform solicitarii lui Mircea Geoana, banii o sa ajunga la el, nu direct, ci prin intermediul lui Ionut Bazac.

In aceste conditii, Cristian Rizea s-a dus in urmatoarele doua-trei zile la o banca (nominalizata in denuntul formulat de fostul deputat PSD) de unde a scos suma de 100.000 de euro. De fapt, a scos 99.6000 euro, completand cu 400 de euro. S-a intalnit cu Camelia Bazac, la doar o strada de casa lui Mircea Geoana, numai ca inainte de a-i da banii a cerut sa se vada cu Mircea Geoana, insa Camelia Bazac l-a refuzat. Cristian Rizea a sustinut in fata procurorilor DNA ca auzise ca se dau bani multi pentru candidatura la PSD, dar nu avea foarte mare incredere in sotii Bazac si ii era teama ca acestia vor pastra banii pentru ei.

CUM S-A CONVINS RIZEA CA GEOANA A PRIMIT BANII

Cristian Rizea a explicat procurorilor DNA ca s-a convins ca banii au ajuns la Mircea Geoana intrucat imediat ce au iesit discutii intre el si Nicusor Constantinescu, acesta a intervenit in favoarea sa. Respectivul incident s-a produs cand s-a pus in discutie „contributia” pe care proaspatul candidat pe listele PSD Constanta o avea de facut la filiala locala: 350.000 euro. Cristian Rizea a apelat la Ionut Bazac, i-a povestit incidentul, banuiesc ca i-a adus aminte de suta de mii de euro data, iar Mircea Geoana a gasit imediat o solutie.

Intrucat Rizea fusese inlaturat de pe listele PSD Constanta, Geoana i-a cerut sa se deplaseze la Braila unde il astepta Bunea Stancu, liderul local al partidului. Acesta imediat a convocat Consiliul PSD Braila si l-a prezentat pe Cristian Rizea drept candidatul trimis de Mircea Geoana. Elemente suficiente pentru a ridica suspiciuni rezonabile, nu-i asa. Cred ca va si inchipuiti cum procurorii DNA isi frecau mainile de bucurie! Inca un Big Fish cazuse in plasa lor! Revenind la „confesiunea” lui Cristian Rizea, trebuie spus ca a candidat si a devenit deputat PSD Braila.

AL DOILEA EPISOD IN 2009

Pana acum pare un caz clasic de dare si luare de mita, folosirea influentei si a pozitiei de lider de partid in scopul obtinerii de avantaje. Numai ca aceasta confesiune nu se opreste aici! Vine si episodul 2009! Nu putea sa lipseasca din acest denunt si momentul campaniei prezidentiale, atunci cand Cristian Rizea povesteste la DNA ca este abordat de Mircea Geoana caruia ii da 200.000 euro pentru campania prezidentiala. Bani pe care Cristian Rizea ii obtinuse de la Lucian Coltea, protagonistul unui alt dosar instrumentat de DNA.

Ca si in 2008, banii sunt luati de Ionut Bazac si Camelia Bazac, potrivit denuntului. Mai mult Ionut Bazac ii spune lui Cristian Rizea ca a vorbit cu Mircea Geoana si ca, dupa ce acesta va deveni presedintele Romaniei, il va numi pe Klaus Iohanis prim-ministru, numai ca dupa sase luni il va revoca si ii va da aceasta pozitie chiar lui Ionut Bazac. Iar pe Cristian Rizea urma sa-l numeasca ministru al Sporturilor si Tineretului. Conditia era sa primeasca 200.000 de euro pana in turul doi al alegerilor prezidentiale. Mai mult, lui Cristian Rizea i se sugereaza si ca ar putea prelua portofoliul Industriilor. Cristian Rizea a povestit procurorilor DNA ca s-a conformat cu precizie, putand spune ca aceasta suma de bani i-a fost data lui Ionut si Camelia Bazac in 3 decembrie 2009, la biroul acestora. Cu trei zile inainte de expirarea termenului limita.

INCEPE SPALAREA CADAVRULUI POLITIC

Cam asa se incheie denuntul lui Cristian Rizea. Marfa clasica, numai buna de declansat o ancheta serioasa, care sa revigoreze lupta anticoruptie. Numai ca spre stupoarea celor care sustin ca oamenii politici sunt tintele legitime ale procurorilor DNA care nu precupetesc nici un efort ca sa-i aduca in fata instantelor de judecata, in cazul lui Mircea Geoana lucrurile se petrec total diferit.

DNA condusa de Laura Codruta Kovesi incepe in aceasta situatie o operatiune juridica de spalare a mizeriei care rezulta din denuntul lui Cristian Rizea la adresa lui Mircea Geoana si Ionut Bazac. Sincer sa fiu, nu am mai intalnit un asemenea caz, ceea ce-mi demonstreaza ca s-au pus la bataie resurse importante pentru a obtine aceasta balbaiala juridica. Procurorii DNA nu incep sa faca nici un fel de audieri, nu verifica nici realitatea faptelor, ci se multumesc sa constate vinovatia lui Mircea Geoana. Nu cheama nici un martor, nu pun intrebari suplimentare, nu-l verifica pe Cristian Rizea cu detectorul de minciuni, ci se straduiesc sa ingroape denuntul. Sincer, citind toate aceste fapte ramai cu un gust amar. Daca Cristian Rizea minte? Daca este un denunt calomnios, menit sa-i terfeleasca imaginea lui Mircea Geoana?

CONCLUZIA PROCURORILOR: GEOANA ESTE VINOVAT!

Procurorii DNA nu au indoieli in privinta vinovatiei lui Mircea Geoana. Numai ca n-au nici cea mai mica intentie sa purceada la trimiterea lui in judecata, ci cauta o cale de „spalare” Ascultati concluzia: „Avand in vedere cele expuse mai sus, ne aflam in situatia savarsirii de catre presedintele Partidului Social Democrat a doua infractiuni de folosire de o persoana care indeplineste o functie de conducere intr-un partid a influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, prev. art 13 din legea 78/2000, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de la 1 la 5 ani.” O incadrare juridica care avea drept rezultat constatarea prescrierii faptelor! Operatiune de spalare a mizeriei, indeplinita cu ajutorul legii! Cu alte cuvinte, DNA a facut tot posibilul ca sa-l scape pe Mircea Geoana de rigorile legii, desi procurorul de caz nu are nici o indoiala ca acesta este vinovat.

INCREDIBIL!

Din perspectiva circumstantelor care au marcat acest denunt al lui Cristian Rizea trebuie spus ca avocatii consultati de noi au avut cu totii aceeasi reactie: de stupoare! Incredibil, ne-a transmis unul dintre ei. Cazuri identice, cum ar fi cel al lui Aristotel Cancescu de la DNA Brasov si Bogdan Olteanu, DNA Central. Acestia au fost acuzati de luare de mita, nu de folosirea autoritatii de catre o persoana ce indeplineste o functie de conducere pentru a obtine foloase pentru sine sau pentru altul… O asemenea incadrare l-ar fi scutit pe Bogdan Olteanu, fostul viceguvernator de arest, iar pe Aristotel Cancescu de cateva dosare.

De ce a procedat DNA cu atata blandete in cazul lui Mircea Geoana? Din ceea ce ne-a povestit Cristian Rizea, dupa depunerea denuntului si a probelor ce-l sustineau, procurorul DNA Uncheselu nu i-a mai raspuns la telefon timp de doua luni. Iar atunci cand l-au chemat la DNA deja ingropasera dosarul… Nu numai ca n-a urmat nici o ancheta serioasa in cazul lui Mircea Geoana, nu s-a urmarit traseul banilor, sa se vada daca presedintele PSD sau Ionut Bazac a achizitionat ceva din presupusa mita primita de la el, ceea ce ar fi presupus noi acuzatii, de spalarea banilor. Fiind evident interesul public, data fiind functia detinuta de Mircea Geoana este foarte greu de explicat lipsa de aplomb a DNA. Sa-ti pice in gheare un asemenea personaj, iar Laura Codruta Kovesi sa participe la musamalizarea dosarului, este peste puterea de intelegere a oricarui om preocupat de succesul luptei anti-coruptie. Dar, un nou episod din „Noi suntem Statul!”, in ziarul de luni.

DOUA CAZURI DE POLITICIENI IN CARE DNA A APLICAT O MASURA DIFERITA. FAPTELE ERAU IDENTICE

Cazul Cancescu Procurorii DNA Brasov au dispus retinerea fostului senator PNL Sebastian Grapa pentru 24 de ore si au cerut arestarea preventiva a acestuia si a fostului presedinte CJ Brasov Aristotel Cancescu. In dosar este vorba de banii luati de Cancescu, in calitate de presedinte al PNL Brasov, pentru a-i trece pe cotizanti pe lista de candidati pentru Consiliul Judetean. Sumele primite variau intre 15.000 lei si 220.000 lei. Sebastian Grapa, fost senator PNL, ulterior trecut la UNPR, este acuzat de dare de mita in forma continuata si complicitate la abuz in serviciu, in timp ce Aristotel Cancescu este acuzat de luare de mita in forma continuata (sapte infractiuni) si abuz in serviciu.

Cazul Bogdan Olteanu Bogdan Olteanu, aflat in arest la domiciliu, a fost acuzat ca, pe cand era presedinte al Camerei Deputatilor, ar fi primit un milion de euro mita de la Sorin Ovidiu Vintu ca sa-l numeasca pe Liviu Mihaiu in functia de guvernator al Deltei Dunarii, unde omul de afaceri avea interese. „In perioada iulie - noiembrie 2008, inculpatul Olteanu Bogdan, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, a solicitat si primit de la un om de afaceri suma de 1.000.000 de euro si sprijin electoral, constand in servicii de marketing si consultanta, in schimbul efectuarii de demersuri pe langa primul ministru de la acea data, astfel incat o anumita persoana sa fie numita pe postul de guvernator al Deltei Dunarii. Banii au fost remisi de catre omul de afaceri, printr-un intermediar, la sediul unui partid politic. Ulterior, ca urmare a diligentelor depuse de inculpatul Olteanu Bogdan, persoana respectiva a fost numita la data de 18 septembrie 2008 in functia de guvernator al Deltei Dunarii”

Sursa: www.evz.ro