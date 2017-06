Dan Petrescu îsi face Dream Team la CFR! Oferta facuta pentru al doilea cel mai bine cotat jucator din Liga 1

Dan Petrescu

Asa cum digisport.ro a anuntat ieri,continua campania spectaculoasa dedin aceasta vara.Dupa, Al. Vlad,si Vera, gruparea preluata saptamâna trecuta de Dan Petrescu îsi doreste neaparat un portar. Silviu Lung junior este alesul, iar "feroviarii" fac eforturi intense pentru a-l achizitiona pe goalkeeper-ul nationalei.Initial, CFR le-a propus celor de la Astra sa-i ia pesiîn schimbul lui Lung, însa jucatorii nu au acceptat sa plece la Giurgiu, declansând furia sefilor. Cei doi nu au fost luati în cantonamentul de la Poiana Brasov si azi au fost exclusi de la prima echipa. Fortati sa se reorienteze, oficialii CFR-ului apeleaza acum la o noua varianta: banii jos pentru Silviu Lung junior. Mai exact, 500.000 de euro.Cotat la 2,3 milioane de euro de site-ul de specialitate transfermarkt.de, portarul de 28 de ani mai are un an decusi le-a transmis sefilor ca vrea sa plece înca din aceasta vara.Cum proiectul CFR i se pare extrem de interesant, portarul le-a cerut oficialilor formatiei giurgiuvene sa nu-i puna bete în roate. Acum, clujenii au venit cu primaoficiala pentru Lung jr: 500.000 de euro, cu plata pe loc. CFR asteapta un raspuns din partea Astrei, însa sansele ca afacerea sa se perfecteze sunt foarte mari, având în vedere contextul.Problemele financiare cu care se confrunta echipa cu carea câstigat titlul în sezonul trecut, faptul ca Lung jr. mai are doar un an de contract, dar si dorinta portarului de a pleca sunt argumentele pentru care în zilele urmatoare transferul are sanse mari sa se perfecteze. În cariera sa, Silviu Lung jr a aparat la Universitatea Craiova si la Astra, iar CFR Cluj ar fi cea de-a treia formatie bifata de goalkeeper.În 2011, când era cotat la 1 milion de euro, el a ajuns liber de contract la, dupa decizia de dezafiliere a Universitatii Craiova. Interesant este ca în decembrie 2010, cu 6 luni înainte de dezafilierea Craiovei, CFR îi facuse o oferta de 2 milioane de euro Universitatii pentru Lung jr. si Gaman, însa patronul Adrian Mititelu a refuzat-o, iar de aici au început disensiunile dintre el si Victor Piturca, pe atunci antrenorul oltenilor.2,3 milioane de euro este cota de piata a lui Silviu Lung Jr, conform site-ului de specialitate transfermarkt.de. Un singur fotbalist este cotat mai bine în campionatul intern: Denis Alibec (FCSB), a carui valoare de piata este estimata la 2,5 milioane de euro28 de ani are Lung jr.500.000 de euro ofera CFR pentru Silviu Lung jr.