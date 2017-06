Danemarca NU vrea o Europa fara Marea Britanie

Danemarca

Ministrul de externe danez, Anders Samuelsen, a declarat miercuri ca este deschis la ideea ca Marea Britanie sa ramana membra cu drepturi depline a Uniunii Europene in cazul in care se va razgandi sa mai paraseasca blocul comunitar, relateaza Reuters.

"Daca ei (Marea Britanie) se vor intoarce maine si vor spune ca vor sa fie o parte din toate acestea, Danemarca este foarte deschisa fata" de o asemenea turnura a situatiei, a declarat Samuelsen intr-o conferinta de presa.

Inaintea sa, declaratii similare au fost facute de noul presedinte al Frantei, Emmanuel Macron, si ministrul de finante german Wolfgang Schaeuble.

De asemenea, coordonatorul pentru Brexit din Parlamentul European (PE), Guy Verhofstadt, a declarat marti ca Marea Britanie este binevenita sa se razgandeasca si sa ramana in UE, dar a avertizat totodata ca Londra nu trebuie sa se astepte sa beneficieze in continuare de acelasi rabat bugetar sau de exceptii complexe de la regulile Uniunii, potrivit Agerpres. Aceste declaratii intervin in contextul in care premierul britanic, Theresa May, a afirmat in ajun ca negocierile privind Brexit vor incepe saptamana viitoare.