Daniel Constantin

Fostul co-presedintele al ALDE, Daniel Constantin, care duminica a avut o intalnire cu premierul Sorin Grindeanu, a declarat, intr-o emisiune la Digi 24, ca, daca motiunea de cenzura nu trece de votul Parlamentului, se poate discuta inclusiv schimbarea presedintilor Camerelor, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.

"Daca miercuri se va intampla ceea ce cred ca se va intampla si motiunea nu trece, in aceste conditii toate optiunile sunt deschise, inclusiv schimbarea presedintilor celor doua Camere. Eu cred ca va fi un act firesc si eu ma astept la o asumare personala", a afirmat Daniel Constantin, citat de News.ro.

Intrebat daca s-ar putea regasi intr-o functie in Guvern, Constantin a raspuns: "Nu tin la functii, cred ca sunt foarte util si acolo unde sunt, in Parlament. Voi sustine Guvernul."

El si-a exprimat convingerea ca motiunea de cenzura initiata de PSD-ALDE nu va trece: "Pe ora ce trece, singuri parlamentarii se conving ca ceea cce ii pun cei de la partid sa faca nu este in regula. Nu am stat pe telefoane, cel putin eu personal, sa conving pe unul si pe altul, am primit in schimb foarte multe telefoane de la oameni care nu mai vor sa faca o astfel de politica, sa se uite in orb la ce spune liderul de partid."

Intrebat cati parlamentari PSD-ALDE nu vor vota motiunea, el nu a dat un numar exact: "Daca oamenii vor intelege momentul cheie pe care il traverseaza Romania, pot sa va spun ca am certitudinea ca nu va trece aceasta motiune de cenzura. In momentul de fata sunt mult mai multi decat cei 13 sau 14 de care este necesar care nu voteaza motiunea. Nu stiu care va fi atitudinea, dar stiu ca dezavueaza acest mod de a face politica pe care il propaga domnul Dragnea si domnul Tariceanu."

Daniel Constantin a mai spus ca nu a vorbit personal cu UDMR.