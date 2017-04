• Ministerul Educatiei Nationale a centralizat rezultatele înregistrate la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale pentru elevii claselor a VIII-a si a examenului de Bacalaureat, desfasurate în perioada 13-17 martie 2017 • In acest context, notele elevilor si liceenilor ieseni se afla la nivel mediu, comparativ cu cele intregistrate pe tara



Ministerul Educatiei Nationale (MEN) a publicat concluziile legate de rezultatele obtinute la simularea probelor scrise din cadrul Evaluarii Nationale (EN) pentru elevii claselor a VIII-a si a examenului de Bacalaureat, desfasurate în perioada 13-17 martie 2017! Pe acest plan, notele elevilor si liceenilor ieseni se afla la nivel mediu, comparativ cu cele intregistrate pe tara."În sase judete, rata dela clasa a XII-a a fost de peste 45 la suta: Sibiu - 47.9 la suta, Cluj - 46.9 la suta, Braila - 46.5 la suta, Alba - 46.3 la suta, Iasi - 46.1 la suta si Galati - 45.5 la suta. La clasa a VIII-a, procentul mediilor mai mari sau egale cu cinci (judetul Iasi - n.r.) a fost de peste 55 la suta", arata oficialii MEN.De precizat caau fost afisate doar la scolile unde invata elevii care au sustinut probele scrise. Notele nu vor fi trecute in catalog decat la solicitarea expresa a elevilor, urmand sa fie analizate de profesori cu elevii, la sedintele cu parintii si in Consiliul profesoral, in vederea imbunatatii performantelor scolare.Pe de alta parte, in urma analizei rezultatelor, Inspectoratul Scolar Judetean () Iasi va lua masuri de monitorizare si control, dar si de remediere a problemelor, acolo unde acest lucru se impune. De reamintit ca, elevii clasei a VIII-a vor termina cursurile pe 9 iunie 2017 si se vor inscrie laintre 7 si 9 iunie.Probele, oficiale, scrise la EN vor fi sustinute in 19 iunie la Limba si literatura romana, in 21 iunie la Matematica si in 22 iunie la Limba si literatura materna. Rezultatele vor fi afisate in 26 iunie si tot atunci pot fi depuse, care vor fi solutionate pana in 30 iunie, cand vor fi anuntate rezultatele finale.Din acest an scolar, ponderea mediilor din clasele V-VIII la admiterea la liceu va fi de 20 la suta, fata de 25 la suta pana acum, iar admiterea va fi facuta intr-o singura etapa computerizata, urmata de o etapa in care vor fi analizate cazurile speciale. Admiterea in liceu se va finaliza pe 28 iulie.