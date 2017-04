Dan Cascaval

• Prof. univ. dr. ing. Dan Cascaval, rectorul Universitatii Tehnice Gheorghe Asachi din Iasi, alaturi de echipa din conducere a institutiei de invatamant superior tehnic, a prezentat un prim bilant legat de momentul la care au preluat sefia Politehnicii. Asta in fata intregii comunitatii academice, chiar in Aula Universitatii din Corpul A, din Copou • "Am considerat ca este foarte important sa prezint toate aceste date, in fata colegilor mei, deoarece nu este doar rezultatul muncii rectorului ci a unei echipe intregi. Aici vorbim de aspecte legate de zona didactica, nedidactica, a programelor internationale ale universitatii dar si de criterii ce tin de performanta si de investitii in infrastructura", a sintetizat rectorul Cascaval.