Chiar daca este vorba de una dintre cele mai impozante si valoroasedin orasul Iasi, anume Corpul A din Copou, aripa ce tine de Universitatea Tehnica () Gheorghe Asachi din Iasi, proiectul ce vizeaza servicii proiectare pentru reabilitarea si restaurarea acestuia a fost castigat de dubioasa si anchetata firma de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA),Cercetare Proiectare SRL!Socant este ca, institutia de invatamant superior a atribuit, luna trecuta, taman catre acasta firma contractul cu nr. 10157/30.05.2017, cu o valoare de 119.331,17 lei cu TVA. El vizeaza "Servicii de proiectare specializata Documentatii de Avizare a Lucrarilor de Interventie - DALI, imobil A al TUIASI"Pe acest plan, este curios cum tocmai firma a carui administrator,apare intr-unde coruptie, procurorii DNA finalizand in 2012 o ancheta privind acoperirea sau demolarea vestigiilor vechii Curti Domnesti de la Palatul Culturii, capul aceleifiind Titel Sinescu, patronul Iasicon a primit noul contract.De asemenea, chiar in aceasta perioada, instantele iesene judeca un alt caz ce tine de SC Impex Romcatel SRL. Totul tine anul 2011. La vremea respectiva, SC Provas SA Vaslui, evaluatorul financiar al proiectului ce viza reabilitarea si restaurarea cladirii de patrimoniu unde functiona Palatul Copiilor, estima suma de 4.5 milioane de lei (fara TVA) pentru reabilitarea Palatului Mavrocordat. S-a demarat licitatia, iar procedura a fost câstigata tot de firma SC Impex Romcatel SRL Iasi.Contractul a fost încheiat la finele anului 2011, suma stabilita prin licitatie fiind de 5.1 milioane lei, fara TVA. Valoarea a fost indexata ulterior, ajungându-se la suma de 5.28 milioane lei. Aici, tocmai pentru faptul ca lucrarile au fost realizate efectuos, restaurarea nu s-a finalizat, primaria Vaslui a dat in judecata Impex Romcatel pentru a recupera banii. Procesul se afla pe rolul instantelor iesene.Un alt aspect curios este ca, SC. Geo Construct SRL Iasi, firma care a realizat initialasupra Corpului A, nu a fost preferata si pentru etapa "Servicii de proiectare specializata Documentatii de Avizare a Lucrarilor de Interventie", asa cum ar fi fost normal.Contactata telefonic de catre reporterii Cotidianului BUNA ZIUA IASI pentru a obtine un punct de vedere din partea administratorului Viorica Frunza, cu privire la noulobtinut cu TUIASI dar si despre numeroasele anchete ale procurorilor si instantelor ce au avut-o in prim-plan sau care inca mai sunt pe rol, aceasta a oferit un raspuns halucinant."In toate aceste situatii am fost bagata din "dragoste" pentru respectarea monumentelor si a legilor... In Romania, fiecare face dosar fiecaruia. Vom vedea ce urmeaza sa facem in contractul de proiectare la Corpul A si dacane va pune la dispozitie documentele ce tin de evaluarile tehnice facute inainte si daca au fost respectate toate normele legale! Din pacate, in Romania, unii constructori nu respecta tot ceea ce ar trebui atunci cand vine vorba desia cladirilor de", a tinut sa arate Frunza.Demn de remarcat ca vechea parte a Corpului A dina servit, in Cel de-al II-lea Razboi Mondial drept sediu de Comandament Militar dar si de lagar pentru prizionieri de razboi, in anii 1940 -1941."Actualul, Palatul Universitatii, a fost construit între anii 1893 si 1897 si extins in perioada interbelica, dupa planurile arhitectului Louis Blanc si inaugurat în prezenta regelui Carol I si a reginei Elisabeta. Cladirea este o îmbinare a stilurilor clasic si baroc, monumentala sa intrare ducând în faimoasa «Sala a Pasilor Pierduti», decorata cu picturi realizate de catre Sabin Balasa. Edificiul a fost construit intre 1893-1897 pe locul fostului Teatru Mare de la Copou si al Scolii de Belle-Arte. Piatra de temelie fost pusa la 28 aprilie 1892 in prezenta Altetei Sale Regale, principelui mostenitor Ferdinand. Inaugurarea cladirii a avut loc la 21 octombrie 1897, in timpul ministeriatului lui Spiru Haret, la ea participand regele Carol I, regina Elisabeta, primul ministru D.A. Sturdza si rectorul N. Culianu. Pe perioada refugiului la Iasi, universitatea a fost sediu pentru Ministerul de Razboi si pentru Ministerul Invatamantului. De la infiintare si pana in decembrie 1933 a purtat denumirea «Universitatea din Iasi». Prin decretul regal nr. 3.119, din 2 decembrie 1933 a primit titulatura de Universitatea Mihaileana din Iasi. Prin decretul-lege 886, din 2 decembrie 1942 s-a numit Universitatea Cuza Voda. Reforma Invatamantului din 1948 a dus la o noua modificare, Universitatea Alexandru Ioan Cuza. Intrarea principala da in Sala Pasilor Pierduti, decorata cu picturi semnate de Sabin Balasa.