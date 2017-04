De ce a REFUZAT Gigi Becali afacerea fabuloasa pe care i-a propus-o Donald Trump

Gigi Becali

Un interviu savuros in care Gigi Becali vorbeste despre faima, avere si inchisoare a aparut in presa de peste Ocean. Fata in fata cu reporterii New York Times, latifundiarul din Pipera spune ca dorinta de faima l-a impins sa preia clubul Steaua in 2003.

"Atunci cand un om devine bogat, vrea sa devina si faimos. De aceea am preluat Steaua. Si am devenit faimos" a declarat Gigi Becali pentru publicatia americana.

Gigi Becali a vorbit in exclusivitate la Antena 3 despre interviul pe care l-a acordat pentru New York Times.

Latifundiarul a dezvaluit care a fost motivul pentru care a refuzat afacerea fabuloasa pe care i-a propus-o Donald Trump in urma cu mai multi ani.

Donald Trump - un magnat al imobiliarelor - isi dorea sa ridice doua cladiri de birouri pe un teren aflat in proprietatea lui Gigi Becali:

"Au venit oamenii lui aici, la Palat, si mi-au spus ca vrea sa faca doua turnuri inalte. M-a invitat la Atlantic City. Daca ma duc, o sa-mi intoarca vizita. Ei vin cu banii, eu vin cu terenurile. Am zis ca vreau sa vad daca ne dau voie sa le facem atat de inalte (40-50 etaje). Ei vor ca turnurile sa se numeasca Becali-Trump", dezvaluia Gigi Becali in urma cu noua ani.

Investitia ar fi fost de aproximativ doua miliarde de dolari.