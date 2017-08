De ce aleg angajatorii sa ofere pachete medicale gratuite salariatilor

Pachetele medicale oferite salariatilor de angajatori le aduc acestora scutiri de la plata impozitului. Limita este insa de 400 de euro pe anpentru fiecare abonament. Beneficiarul direct este pacientul care are acces nerestrictionat la servicii de medicina primara, preventie si educatie medicala. Pana in prezent abonamentele erau deductibile doar daca erau suportate de angajati.



Diana Cimpoianu lucreaza de 6 ani intr-o multinationala. Tot de atunci are un abonament la o clinica privata platit de compania unde este angajata.



„Conteaza foarte mult, faptul ca nu trebuie sa platesc aceste consultatii si chiar ma duc in fiecare an sa imi fac analizele de sange anuale, poate un control la dentist, la oftalmologie. Pot sa spun ca inainte nergeam doar daca aveam o problema”, spune Diana Cimpoianu, angajat.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook. Avem si Instagram.