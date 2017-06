De ce e bine sa fii barbat!

Barbatii sunt pur si simplu niste oameni mai fericiti. La ce sa te astepti de la asa niste creaturi simple?

- Numele tau de familie ramane neschimbat.

- Garajul este al tau pe de-a-ntregul.

- Planurile de nunta se rezolva de la sine.

- Ciocolata este doar o alta gustare.

- Niciodata nu poti sa fii gravid.

- Poti purta un tricou alb intr-un parc acvatic.

- Poti SA NU porti nici un tricou intr-un parc acvatic.

- Mecanicii de automobile iti spun adevarul.

- Lumea intreaga este toaleta ta. Niciodata nu trebuie sa conduci pana la o alta statie de benzina ca sa cauti o toaleta deoarece aceasta in care esti este prea scarboasa.

- Nu trebuie sa te opresti sa te gandesti inspre ce parte trebuie sa invarti o piulita sau un surub.

- Acelasi loc de munca, salariu mai mare.

- Ridurile adauga caracter..

- Rochia de mireasa - $5000.. Inchirierea unui frac - $100.

- Oamenii nu se holbeaza niciodata la pieptul tau atunci cand vorbesti cu ei..

- De la tine se asteapta practic sa mai scapi ocazional "cate un sunet" bine armonizat...

- Pantofii noi nu taie, jeneaza sau mutileaza piciorul.

- O singura dispozitie sufleteasca mereu.

- Conversatiile telefonice se termina in exact 30 de secunde.

- Stii tot felul de lucruri despre tancuri.

- O vacanta de cinci zile necesita o singura valiza..

- Poti sa-ti deschizi toate borcanele.

- Esti coplesit cu laude pentru cel mai mic act de gandire.

- Daca cineva uita sa te invite, el sau ea mai poate inca fi prietenul tau.

- Lenjeria intima costa $8.95 trei perechi.

- Trei perechi de pantofi sunt mai mult decat suficiente.

- Nu ai aproape niciodata probleme cu curelusa de la pantof in public.

- Nu esti capabil sa vezi cute pe hainele tale.

- Totul de pe fata ta ramane in culoarea originala.

- Aceasi freza tine ani de zile, poate chiar decade.

- Trebuie sa-ti razi doar fata si gatul.

- Te poti juca cu jucarii toata viata ta..

- Burta de obicei iti ascunde soldurile mari.

- Un portofel si o pereche de pantofi de o singura culoare pentru toate sezoanele.

- Poti purta pantaloni scurti, indiferent de cum iti arata picioarele.

- Poti sa-ti "faci" unghiile cu un briceag.

- Ai libera alegere privitor la a-ti lasa mustata...

- Poti sa faci cumparaturile de Craciun pentru 25 de rude in ziua de 24 decembrie in 25 de minute.

Nu-i de mirare ca barbatii sunt mai fericiti.