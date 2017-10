De ce este 25 octombrie Ziua Armatei Romane

generalul Gheorghe Avramescu

Sarbatoarea este legata de generalul Gheorghe Avramescu , comandantul Armatei a 4-a Romane, care a decis sa porneasca ofensiva in 25 octombrie pentru a-i face astfel un cadou Regelui Mihai I de ziua sa de nastere. Ziua de 25 octombrie este legata in mod direct de Regele Mihai I al Romaniei, singurul roman in viata care are rangul de maresal si care, in 1944, era comandatul suprem al Armatei. In 25 octombrie 1944, generalul Gheorghe Avramescu, comandantul Armatei a 4-a Romane, a decis sa porneasca ofensiva pentru a elibera orasul Carei si, totodata, ultimul colt de pamant romanesc aflat sub ocupatie maghiara din 1940. Astfel, generalul Gheorghe Avramescu a dorit sa ii faca un cadou Regelui, care implinea 23 de ani si care, cu doua luni mai devreme, scosese Romania din razboiul contra Natiunilor Unite si pornise lupta pentru eliberarea Transilvaniei de Nord. Tot in 25 octombrie 1944, trupele romanesti au trecut in Ungaria, dupa cum mentiona generalul Gheorghe Avramescu intr-un ordin de zi.

Data de 25 octombrie era serbata in Romania inca din anul 1921, de cand venise pe lume Principele Mihai, insa, in 1944, gestul generalului Gheorghe Avramescu avea o semnificatie mai profunda, care marca opozitia deopotriva fata de nazisti si fata de comunisti. In anul 1959, dupa retragerea trupelor sovietice din Romania, ziua de 25 octombrie a fost declarata oficial Ziua Armatei Romane, astfel ca, in mod ironic, comunistii au continuat sa serbeze astfel ziua Regelui pe care ei il alungasera din tara. Generalul Avramescu a platit cu viata opozitia sa fata de sovietici. El a fost asasinat de NKVD in 3 martie 1945, sub pretextul ca ar fi planuit sa dezerteze la germani, dupa ce si ginerele sau, Ilie Vlad Sturza, dezertase.

Generalul Gheorghe Avramescu s-a nascut in 1884, intr-o familie de tarani din judetul Botosani. In 1906 a fost admis la Scoala de Infanterie din Bucuresti, pe care a terminat-o in anul 1908. A luat parte in calitate de ofiter la campania Armatei Regale Romane din Cel de-al Doilea Razboi Balcanic. Apoi, s-a inscris la cursurile Scolii Superioare de Razboi, insa nu a apucat sa isi termine studiile, deoarece Romania a intrat in Primul Razboi Mondial. In 1916, capitanul Gheorghe Avramescu era la comanda unei companii care a luptat contra bulgarilor pentru apararea Cadrilaterului si a Dobrogei. Dupa infrangerea de la Turtucaia, el a fost retras in Muntenia si a luat parte la luptele pentru apararea Bucurestiului, apoi la retragerea in Moldova. In vara anului 1917, Gheorghe Avramescu, care fusese avansat comandat de batalion, a luat parte la luptele de la Marasesti. Pentru bravura sa deosebita, Regele Ferdinand I l-a decorat cu Steaua Romaniei si cu Coroana Romaniei. In anul 1918 a fost cooptat in statul major al Diviziei 1 Vanatori de Munte. In aceasta calitate, a luat parte si la campania din 1919, in care Armata Regala Romana a distrus Republica Sovietica Ungara si a ocupat Budapesta.

Gheorghe Avramescu a ramas in armata, iar in 1935 a fost avansat la gradul de general de brigada, apoi, in 1940, a devenit general de divizie. La intrarea Romaniei in Cel de-al Doilea Razboi Mondial, generalul Gheorghe Avramescu se afla la comanda Corpului de Vanatori de Munte, pe care l-a condus in campania pentru eliberarea Bucovinei de Nord. Generalul Avramescu a participat apoi la luptele pentru cucerirea Crimeei si la asediul Sevastopolului. Pentru bravura sa, a fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul si cu Crucea Germana de Aur. A ramas in Crimeea, apoi a fost numit la comanda unei corp de armata din Transnistria.

In anul 1944, in contextul ofensivei sovietice, el a preluat comanda de facto a Armatei a 4-a Romane. A intrat in conflict cu maresalul Ion Antonescu, dictatorul care conducea Romania, care l-a destituit. Generalul Gheorghe Avramescu a preluat din nou comanda Armatei a 4-a in data de 4 septembrie, iar in 9 octombrie 1944 a pornit ofensiva pentru eliberarea Transilvaniei de Nord, apoi trupele comandate de el au intrat in Ungaria si in Slovacia. Gheorghe Avramescu a fost avansat la gradul de general de armata.

Dupa dezertarea ginerelui sau, generalul Gheorghe Avramescu a intrat in vizorul sovieticilor si s-au intetit conflictele cu maresalul Rodion Malinovski, comandantul Frontului 2 Ucrainean. Generalul Constantin Sanatescu i-a aratat un denunt depus impotriva sa si i-a acordat concediu, pentru ca generalul Gheorghe Avramescu mai avea o luna pana la pensionare. Insa, in februarie 1945, sovieticii au insistat la generalul Avramescu sa fie rechemat la comanda Armatei a 4-a. Generalul roman a revenit la comanda in data de 19 februarie 1945. Trupele sale se aflau in Slovacia, cand generalul Gheorghe Avramescu a fost convocat, in 2 martie, la comandamentul Armatei 40 Sovietice. Generalul Filip Jmacenko i-a spus ca a fost rechemat urgent la Bucuresti, pentru a prelua o functie importanta. Cum Gheorghe Avramescu se afla in relatii bune cu Regele Mihai I, anuntul nu i-a starnit nici o banuiala. S-a urcat in masina pusa la dispozitie de comandamentul sovietic. Acolo, a inceput sa aiba banuieli, pentru ca era flancat de doi ofiteri NKVD, iar langa sofer se afla un general NKVD. Masina a fost atacata de un avion german, iar Gheorghe Avramescu a sarit din masina si a incercat sa scape. A urmat un schimb de focuri, iar generalul roman a fost ucis. O zi mai tarziu, a fost arestata si sotia sa, Adela, care a fost trimisa in Siberia, de unde s-a intors in 1956, grav bolnava. Fiica generalului Avramescu, Felicia Sturza, care avea un baietel in varsta de doar 11 luni, s-a sinucis atunci cand a auzit ca urmeaza sa fie arestata. Generalul Avramescu a fost inmormantat in Budapesta, iar in anul 2000, ramasitele sale au fost aduse in tara si reinhumate cu onoruri in Cimitirul Militar din Cluj.

