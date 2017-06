De ce este acum momentul perfect pentru a consuma mango

mango

este un

care probabil a fost descoperit si apreciat de catre multi dintre noi destul de recent, odata cu accentuarea proprietatilor acestuia si a efectelor sale semnificativ pozitive, prin prisma surselor media. Pentru cei care inca nu l-au degustat, mango este supranumit si "

", putand fi gasit sub o gama variata de soiuri (peste 1000).

Porneste de la cateva sute de grame si ajunge, uneori, pana la 1kg. Gustul sau dulce si usor intepator este extrem de atractiv, precum si feluritele nuante sub care se infatiseaza (verde, galben, portocaliu, rosu). Se considera ca ar face parte din familia unor plante cu flori, asa cum sunt nucile caju sau fisticul.

Cu peste aproape 4000 de ani in trecut a fost cultivat intaia oara. "Safeda", numele dat de catre populatia Indiei fructului de mango, se cultiva si consuma la scara larga in regiunea respectiva.



Raportandu-ne la sanatatea organismului nostru, mango iese in evidenta printr-un continut bogat de carbohidrati, vitamine (C, A, B6, K), fibre, calciu, fier, acid folic, potasiu dar si doi puternici antioxidanti (zeaxantina si betacarotenul). Prin urmare, aportul sau caloric si valoarea nutritiva nu sunt deloc de neglijat. In sensul detaliat anterior, recomandam introducerea acestuia in alimentatia zilnica.



